Techo Propio: Si cuentas con un terreno, accede a uno de los bonos de hasta S/ 37 557 y construye tu casa

Si cuentas con un terreno y quieres construir tu casa, accede al programa Techo Propio a través del Fondo MIVIVIENDA que ya abrió la segunda convocatoria del año para acceder a uno de los 6,698 Bonos Familiares Habitacionales (BFH). Conoce cómo en la siguiente nota:

Más de 6 mil bonos familiares

El Bono Familiar Habitacional (BFH) en la modalidad de Construcción en Sitio Propio está dirigido a todas las familias que cuentan con un terreno propio o aires independizados que estén debidamente inscritos en los Registros Públicos, sin cargas, ni gravámenes y que estén interesados en recibir un subsidio por parte del Estado.

En esta segunda convocatoria del año el gobierno ejecuta los bonos diferenciados para cerrar las brechas estructurales y económicas, de tal forma, el bono inicial de S/32 100 se ha incrementado en 4 regiones:

Apurímac el BFH tendrá un incremento de 15 %, alcanzando los S/36 915

Huánuco y Pasco un incremento de 16 %, llegando a los S/37 236

Amazonas el BFH tendrá un 17 % adicional, es decir que los beneficiarios recibirán S/37 557.

La distribución de los bonos por región se han dado de la siguiente manera y están debidamente publicados en el diario oficial El Peruano: Piura encabezando la lista con 1087 bonos, San Martín con 895 bonos; Ica se convocan 823 BFH; Ancash con 780 y Loreto con 518 bonos. Asimismo, Junín con 486 BFH; Huánuco,414; Ayacucho con 410 bonos, Amazonas se convocan hasta 359 bonos, en Apurímac, 319; Huancavelica con 295; y a Pasco hasta con 312 bonos.

Requisitos para acceder a bono familiar

Para participar, los grupos familiares deberán llenar un formulario e inscribirse ante la entidad técnica de su elección autorizadas por el Fondo MIVIVIENDA, a partir del octavo día hábil después de publicada la convocatoria (lunes 18 de agosto). El registro completo de entidades puedes revisarlas a través de la siguiente lista: Listado de participantes.

Luego de acercarte a la entidad autorizada y llenar el formulario, la entidad verificará que cumplas con estos cinco requisitos:

Tener un terreno o aires independizados inscritos en Registros Públicos, libres de cargas o gravámenes. No ser propietarios de otra vivienda o terreno en cualquier parte del país. Contar con un ingreso familiar mensual no mayor a S/ 2,706. No haber recibido anteriormente apoyo habitacional del Estado. Tener un ahorro mínimo equivalente a S/ 2,407.50.

Posteriormente, se harán públicos los resultados de las familias seleccionadas para acceder a uno de los bonos.

El Bono Familiar Habitacional (BFH) ya inició su segunda convocatoria, si cuentas con terreno propio registrado y cuentas con los demás requisitos puedes acercarte a una entidad técnica autorizada y participar por uno de los 6,698 bonos y así construir tu esperada casa.