Cámaras captan a mujer abandonando bebé en una plaza de Alto de la Alianza

Un hecho alarmante remeció a los vecinos del distrito Alto de la Alianza, en Tacna, la noche del viernes 15 de agosto. Aproximadamente a las 8:16 p. m., cámaras de seguridad captaron a una mujer abandonando a un bebé en una banca de la plaza José Abelardo Quiñones, en pleno evento por el aniversario del pueblo joven La Esperanza. El bebé, de apenas 10 días de nacido, fue auxiliado por una mujer que lo sostuvo entre sus brazos mientras llegaban los serenos del distrito.

El caso ha generado una ola de indignación, preocupación y también reflexión sobre la salud mental materna. El video, ya en manos de la Policía Nacional, muestra cómo la mujer de contextura robusta, 1.65 metros de estatura, vestida con chompa blanca y pantalón negro abandona al bebé y luego se retira caminando hasta la calle Venezuela, donde aborda un taxi rumbo al Cercado.

Estado del bebé y atención médica

El menor, identificado como neonato de sexo masculino, fue inicialmente trasladado al centro de salud La Esperanza, pero este no contaba con el equipo necesario. Luego fue derivado al hospital Hipólito Unanue, donde la pediatra Marjorie López ordenó su hospitalización en el área de Neonatología.

"El bebé llegó en buen estado de salud", informó el director del hospital regional, Dr. Eddy Vicente Choque. Asimismo, advirtió acerca de la madre, que una posible depresión posparto la habría llevado a cometer el abandono.

Por lo que, la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ya asumió la custodia del bebé.

Investigación en curso

La comisaría Gonzales Vigil está a cargo de la investigación. El representante del Ministerio Público, Julio Ramos Portugal, ha ordenado que la sección de Delitos y Faltas profundice las diligencias para dar con el paradero de la madre.

Comunidad en alerta

Durante el abandono del bebé se desarrollaba la elección de Miss La Esperanza 2025. La actividad congregó a decenas de vecinos en la plaza, lo que podría haber sido aprovechado por la mujer para pasar desapercibida y dejar al bebé.

Las autoridades piden colaboración ciudadana para identificar a la responsable. Cualquier información puede ser comunicada de manera anónima a la comisaría Gonzales Vigil. Este nuevo caso de bebé abandonado vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar las redes de apoyo psicológico y social, especialmente en zonas vulnerables como Alto de la Alianza y otros sectores. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del sector serán clave para lograr justicia.