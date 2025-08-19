Familiares y amigos piden justicia para joven que falleció al ser atropellado en Chiclayo

19/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El pasado sábado 16 de agosto, en la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque, Edu Mejía Calderón de 24 años falleció luego de haber sido atropellado dos días antes por un sujeto en la altura del kilómetro 21 de la vía Viña, Cayaltí, en el sector de La Curva.

Trágico accidente

Mejía Calderón regresaba a su vivienda en el distrito de Cayaltí, aquel trágico día luego de una jornada laboral como obrero en una empresa agrícola. El joven estaba a bordo de su medio de transporte, una motocicleta de color rojo y negro con placa 9630 - FK.

Mientras que el joven retornaba a su casa un auto se interceptó en medio de la carrera y lo chocó. A raíz de este hecho, el joven salió disparado hacia el terreno del costado. Según familiares de la víctima, el dueño del vehículo se trataría de Ricardo Díaz Pasco, sujeto que habría estado conduciendo al momento del accidente.

El conductor de la camioneta de marca Renault, con placa M5S - 297, intentó darse a la fuga, además no se hizo cargo de los gastos de la intervención médica posterior. En ese sentido, una ambulancia del peaje de San Nicolás trasladó a Edú Mejía al centro médico EsSalud Cayaltí.

Luego de haber sido traslado al centro de salud, los especialistas advirtieron que no presentaban equipos disponibles para efectuar la operación necesaria y pidieron su traslado al Hospital Almanzor Aguinada de Chiclayo.

El diagnóstico médico señaló que sufría de traumatismo torácico, traumatismo cráneo cefálico y fractura de cadera, por lo tanto su estado de salud era crítica. Asimismo, fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Sin embargo, los médicos señalaron que el joven Edú Mejía presentaba un cuadro de hemorragia interna, el cual no resistió y por consiguiente perdió la vida.

Familiares y amigos piden justicia

Lo familiares y amigos de Edú Mejía Calderón realizaron un platón en los exteriores del Ministerio Público de Cayaltí para exigir justicia. Según los familiares del occiso, la Fiscalía dejó en libertad a Ricardo Díaz Pasco, el conductor que presuntamente habría causado el accidente.

Familiares y amigos de Edú Mejía Calderón exigiendo justicia.

La familia de la víctima se encuentran indignados por el accionar de la fiscalía. Exigen que el responsable del accidente se haga cargo del atropello hacia la vida de Mejía Calderón. Pidiendo así que se investiguen los hechos y que la muerte de Edú no quede impune.