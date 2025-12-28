Chiclayo: PNP incauta una tonelada de pirotécnicos ilegales valorizados en 100 mil soles

28/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un operativo de inteligencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Chiclayo permitió la incautación de una tonelada de pirotécnicos ilegales que iban a ser vendidos para las celebraciones del Año Nuevo. La mercadería retenida por los efectivos tenía un valor estimado en 100 mil soles y se detuvo a dos implicados.

Recibieron información desde la capital

La operación coordinada fue realizada por la Dirección Nacional de Inteligencia (Dirin) de la PNP y la Comisaría PNP del Norte, luego de recibir información confidencial desde Lima. Recibieron la alerta de que un inmueble era usado como punto de acopio del material explosivo, a pocas cuadras del mercado Modelo.

Una vez ubicada la vivienda en la calle Alfonso Ugarte, dentro de un pasaje del centro de Chiclayo, los efectivos procedieron a intervenirla. En el interior se encontraron varias cajas apiladas con los pirotécnicos junto a dos personas que las manipulaban sin medidas de seguridad.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | La Policía Nacional del Perú (PNP) en Chiclayo incautó más de una tonelada de pirotécnicos, valorizados en 100 mil soles, en un almacén clandestino.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774 HD

🌐 https://t.co/thokv9gd0j pic.twitter.com/1rqYwMeN1H — Exitosa Noticias (@exitosape) December 28, 2025

Se logró identificar al hombre intervenido que respondió al nombre de José Armando Suárez Rodríguez (33) y a Geraldine Jasmín Leyva Mejía (23), quienes aseguraron a los agentes tener permiso para vender dichos productos. No obstante, no presentaron alguna autorización dada por la Sucamec, presente en el operativo.

La forma en que el material fue encontrado almacenado era precario, en pleno centro de la ciudad. Se incautaron tortas pirotécnicas de 36 y 25 disparos, baterías de múltiples tiros, misiles de 100 disparos, más de 1700 paquetes de cohetecillos, además de 'rockets', escarabajos y fuegos de lanzamiento de alto impacto.

Detenido tenía dinero en efectivo

En posesión de Suárez Rodríguez se encontraron más de 7 mil soles y un teléfono celular de alta gama, que reforzó la hipótesis policial de que se trataría de una red de comercialización en mercados y puntos concurridos de Chiclayo. La estimación de las autoridades es que la mercadería valdría S/. 100 mil.

La Policía Nacional ha reiterado que el almacenamiento ilegal de esta clase de productos explosivos constituye un delito y son una amenaza para el bienestar de la personas, sobre todo para menores de edad. Además, recalca que estas acciones inmediatas se realizan para fortalecer la seguridad ciudadana.

Un trabajo coordinado de la PNP en Chiclayo, departamento de Lambayeque, permitió intervenir una vivienda en donde se almacenaba una tonelada de pirotécnicos ilegales, valorizados en 100 mil soles. Dos personas fueron detenidas en la operación y no contaban con autorización de la Sucamec para acopiar y vender el material.