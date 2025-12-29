Huancayo: Franquicias de comida rápida recibieron multa por incumplir normas de salubridad

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Municipalidad Provincial de Huancayo ha aplicado una multa económica contra unas franquicias de comida rápida que funcionan en un conocido centro comercial. Esto debido a que incumplieron las normas de salubridad en una tarea de fiscalización que realizó la Unidad de Bromatología.

¿Qué franquicias fueron sancionadas?

Durante las inspecciones realizadas por la unidad mencionada, se detectó que los restaurantes Pizza Hut, Burger King y Kentucky Fried Chicken (KFC), ubicadas en el patio de comidas del Real Plaza, presentaron faltas contras las reglas sanitarias. Por tal motivo, le aplicaron una sanción económica de más de 5 mil soles a cada uno.

En la franquicia de pizzas se encontraron insumos como tortillas, pepperoni y queso sin el registro sanitario respectivo. En el de hamburguesas se encontró un mal almacenamiento de los productos. estando en una temperatura inadecuada para su correcta conservación y en el de pollo condiciones insalubres en sus pisos.

Cada local que incurrió en esta infracción recibió una multa equivalente al 100 % de una UIT (S/. 5350). Estas acciones las realiza la Municipalidad Provincial de Huancayo para reafirmar su compromiso con la protección de la salud pública y el bienestar de la ciudadanía.

Así lo confirmó el jefe de la Unidad de Bromatología, Jesús Vila Retamozo, quien precisó que estos operativos continuarán de forma permanente para garantizar la inocuidad de los alimentos que se ofrecen a los consumidores. Agregó que se incluyen a los establecimientos de gran afluencia y prestigio, como en este caso.

No son casos aislados

Estas labores de fiscalización se realizan con frecuencia y ha detectado errores por parte de franquicias internacionales meses atrás. A finales de setiembre último se sancionó con una multa de S/. 5350 a Starbucks, tras la denuncia de un ciudadano que indicó que le habían vendido un producto en mal estado.

Fiscalización realizada en el mes de setiembre en Huancayo.

Los fiscalizadores hallaron durante la inspección productos que no contaban con la serigrafía del registro sanitario en sus envases, requisito obligatorio para garantizar su origen y trazabilidad. Pese a que los representantes de la cadena aseguraron que la información estaba en su sistema, no la demostraron ante las autoridades.

