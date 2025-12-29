Loreto: Soldado fue encontrado sin vida en frontera con Colombia y Brasil tras salir de la base por Navidad

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Habilitado para dejar la base en donde estaba destacado en Loreto, un joven soldado salió para celebrar la Navidad con su familia, sin embargo, tuvo un trágico final. El elemento del Ejército del Perú fue encontrado sin vida en la frontera del país con Colombia y Brasil.

No llegó a la reunión

El militar fue identificado como Carlos Américo Torres Torres de 20 años, que servía en la base de Güeppí, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla. Previo a la Noche Buena, dejó las instalaciones para reunirse con su familia, sin embargo, esta no llegó a saber de él hasta que encontraron su cuerpo.

Los restos del soldado fueron hallados en un río de localidad de Manuel Clavero, por lo que se inició una investigación por parte de la Policía Nacional y otras autoridades. El tiempo que pasó entre su salida de la base hasta el reporte de su deceso no ha sido precisado y es parte de la indagación.

Familiares y allegados han quedado consternados y con incertidumbre de cómo pudo haber fallecido. No obstante, por el estado en el que lo encontraron, no descartan de que haya sido víctima de un homicidio, aunque esa hipótesis carece de una versión oficial.

Desde Iquitos, los parientes de Torres Torres señalaron que el joven militar estaba atado de manos y presentaba golpes y cortes en el cuerpo. Por tal motivo, han exigido a las autoridades que esclarezcan los hechos y den con los responsables para que afronten un juicio. Piden además ayuda para trasladar el cuerpo para enterrarlo.

Exdirector de UGEL fue asesinado en Loreto

No es el primer homicidio que se ha registrado en los últimos días en esta ciudad de la selva peruana. El sábado 27 de diciembre fue hallado muerto el exdirector de la UGEL de Nauta, provincia de Loreto, Javier Urrea Arce en el interior de su vivienda. Familiares del docente sospecharon de que se trata de un crimen.

Peritos del Ministerio Público y del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) llegaron hasta el lugar para realizar las diligencias del caso. Los deudos pidieron a la PNP que trabajen para dar con los culpables.

