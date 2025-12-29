RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Exitosa Perú
Piuranos exigen explicaciones

Piura: Reconstrucción del Estadio Miguel Grau queda PARALIZADA e hinchas del Atlético Grau protestan

La paralización de la obra de reconstrucción del Estadio Miguel Grau de Piura, que tiene más de 10 años sin recibir fútbol, desató la indignación de hinchas y ciudadanos piuranos.

Hinchas del Atlético Grau protestan por paralización de obra de Estadio Grau.
Hinchas del Atlético Grau protestan por paralización de obra de Estadio Grau. Composición Exitosa

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 29/12/2025

Síguenos en Google News Google News

Pese a que el Estadio Miguel Grau en Piura no abre sus puertas al fútbol hace más de 10 años, la obra para su reconstrucción, que apenas tenía un avance de 1.6%, ha quedado paralizada tras la reciente rescisión del contrato. Ciudadanos piuranos exigen explicaciones.

Contratista abandonó obra tras demoras en avances

Si bien los trabajos se detuvieron el pasado noviembre, el contrato se dejó sin efecto hace unos días, alejando las esperanzas de que Piura cuente con un recinto deportivo, cuyo proyecto prometía albergar eventos FIFA y transformarlo en un estadio de nivel internacional.

Esto sucedió después de que la Contraloría General de la República identificara deficiencias en la elaboración del expediente del proyecto. Según Canal N, el Gobierno Regional de Piura había firmado un convenio para ejecutar la obra.

Sin embargo, los trabajos no avanzaron conforme al cronograma y la empresa contratista decidió rescindir el contrato, dejando la obra prácticamente abandonada y a medio demoler. Por ello, el Atlético Grau continuará jugando fuera de casa y no podrá hacerlo de forma local, lo que desató la indignación de los hinchas.

Áncash y La Libertad bajo vigilancia: Ingemmet identifica zonas CRÍTICAS tras sismo en Chimbote
Lee también

Áncash y La Libertad bajo vigilancia: Ingemmet identifica zonas CRÍTICAS tras sismo en Chimbote

Manifestantes denuncian abandono y afectación al deporte en general

En los exteriores del recinto, que se encuentra en malas condiciones, con áreas inhabilitadas y estructuras expuestas, hinchas se congregaron para reclamar a las autoridades y pedirles explicaciones.

"El estadio está más abandonado que nunca, con tribunas demolidas y un campo convertido en terral. Prácticamente, ya nos dejaron sin estadio", sostuvo uno de ellos. 

Otros protestantes manifestaron que esta situación afecta el turismo, la economía local y expone a los hinchas del AG a agresiones al verse obligados a acudir permanentemente a partidos en otras ciudades.

Noches frescas en la costa peruana: Conoce desde cuando y qué temperaturas se registrarán
Lee también

Noches frescas en la costa peruana: Conoce desde cuando y qué temperaturas se registrarán

Además, destacaron el rol de la renovación del Estadio Miguel Grau como un espacio esencial para el deporte escolar, amateur y profesional.

El pasado junio, el Gobierno Regional de Piura había dado inicio a esta obra, una de las más esperadas de la región.

La obra contemplaba la construcción de una infraestructura con capacidad para más de 20,000 espectadores, tribunas completamente techadas, butacas individuales, césped tipo bermuda certificado para competencias oficiales, sistema de videoarbitraje (VAR), iluminación LED de última generación, pantallas gigantes y espacios especializados para medios de comunicación.

Ademas, se iban a renover por completo los camerinos, zona mixta, áreas de prensa y accesos, incluyendo una nueva fachada arquitectónica.

Temas relacionados Atlético Grau Estadio Miguel Grau Exitosa Piura Hinchas Atlético Grau Paralización de obra Piura

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA