Piura: Reconstrucción del Estadio Miguel Grau queda PARALIZADA e hinchas del Atlético Grau protestan

Pese a que el Estadio Miguel Grau en Piura no abre sus puertas al fútbol hace más de 10 años, la obra para su reconstrucción, que apenas tenía un avance de 1.6%, ha quedado paralizada tras la reciente rescisión del contrato. Ciudadanos piuranos exigen explicaciones.

Contratista abandonó obra tras demoras en avances

Si bien los trabajos se detuvieron el pasado noviembre, el contrato se dejó sin efecto hace unos días, alejando las esperanzas de que Piura cuente con un recinto deportivo, cuyo proyecto prometía albergar eventos FIFA y transformarlo en un estadio de nivel internacional.

Esto sucedió después de que la Contraloría General de la República identificara deficiencias en la elaboración del expediente del proyecto. Según Canal N, el Gobierno Regional de Piura había firmado un convenio para ejecutar la obra.

Sin embargo, los trabajos no avanzaron conforme al cronograma y la empresa contratista decidió rescindir el contrato, dejando la obra prácticamente abandonada y a medio demoler. Por ello, el Atlético Grau continuará jugando fuera de casa y no podrá hacerlo de forma local, lo que desató la indignación de los hinchas.

Manifestantes denuncian abandono y afectación al deporte en general

En los exteriores del recinto, que se encuentra en malas condiciones, con áreas inhabilitadas y estructuras expuestas, hinchas se congregaron para reclamar a las autoridades y pedirles explicaciones.

"El estadio está más abandonado que nunca, con tribunas demolidas y un campo convertido en terral. Prácticamente, ya nos dejaron sin estadio", sostuvo uno de ellos.

Otros protestantes manifestaron que esta situación afecta el turismo, la economía local y expone a los hinchas del AG a agresiones al verse obligados a acudir permanentemente a partidos en otras ciudades.

Además, destacaron el rol de la renovación del Estadio Miguel Grau como un espacio esencial para el deporte escolar, amateur y profesional.

El pasado junio, el Gobierno Regional de Piura había dado inicio a esta obra, una de las más esperadas de la región.

La obra contemplaba la construcción de una infraestructura con capacidad para más de 20,000 espectadores, tribunas completamente techadas, butacas individuales, césped tipo bermuda certificado para competencias oficiales, sistema de videoarbitraje (VAR), iluminación LED de última generación, pantallas gigantes y espacios especializados para medios de comunicación.

Ademas, se iban a renover por completo los camerinos, zona mixta, áreas de prensa y accesos, incluyendo una nueva fachada arquitectónica.