Incendio en feria del altiplano impulsa solidaridad para ayudar a comerciantes tras devastadoras pérdidas

Comerciantes de la Feria del Altiplano se vienen organizando para realizar una pollada este martes 30 de diciembre luego del incendio que arrasó con 21 puestos el pasado 25 de diciembre por la mañana.

De esta manera, piensan apoyar a los comerciantes de prendas de lana de camélido y venta de chicharrones que se vieron afectados con la pérdida de su mercadería.

Como recordamos, la emergencia se produjo en horas de la mañana, mientras la mayoría de familias celebraba la Navidad, en el interior del estadio Héroes del Alto de la Alianza (ex Maracaná).

El fuego, cuyas causas aún son materia de investigación policial, se propagó rápidamente debido a la presencia de materiales inflamables, afectando principalmente a vendedores de prendas de vestir, lanas de camélidos y artículos diversos.

Daños y organización solidaria

Tras el incendio, los comerciantes damnificados comenzaron a organizarse para no perder por completo su fuente de ingresos. Una de las principales acciones anunciadas es la realización de una gran pollada solidaria, prevista para el martes 30 de diciembre desde las 8:00 a. m., con la meta de vender cerca de 2,000 platos.

La actividad se desarrollará en el mismo recinto de la feria del altiplano, que continuará atendiendo con normalidad por los socios no afectados.Los puestos ubicados cerca de la puerta número 2 del estadio muestran actualmente un panorama desolador, con estructuras metálicas calcinadas y restos de carpas. Pese a ello, los comerciantes han iniciado la venta anticipada de tickets como una muestra de organización y esperanza.

Testimonio desde la zona afectada

La feria del altiplano, que funciona los lunes y martes, abrió hoy sus puertas con normalidad. Exitosa llegó hasta el lugar y pudo conversar con los principales damnificados.

"Mi corazón va a llorar, porque todos me conocen y todo está quemado; es una pérdida muy fuerte", señaló la señora Maura, una comerciante de la Asociación Pizacoma, integrante de la Feria del Altiplano.

Los comerciantes expresaron el profundo impacto emocional que le dejó el siniestro. Cabe destacar que la Feria del Altiplano está compuesta por varias asociaciones entre las que destaca la Asociación Pizacoma, integrada por vendedores de ropa y prendas confeccionadas con lana de camélido traídas desde el altiplano.

Los comerciantes también hicieron un llamado público para que las autoridades, medios de comunicación y ciudadanos se acerquen al lugar y conozcan la real magnitud de los daños.

"Estoy invitando a todos a que vengan a apoyarnos; mañana por mí, pasado mañana por ti, así debemos ayudarnos entre todos", afirmó Maura, resaltando la importancia de la solidaridad en momentos de crisis.

Apoyo municipal y llamado a prevención

Según información recogida en el lugar, la municipalidad distrital de Alto de la Alianza viene brindando apoyo logístico, facilitando carpas y espacios para el desarrollo de la actividad solidaria, aunque aún no se ha concretado una ayuda económica directa ni la reubicación definitiva de los puestos afectados.

Finalmente, los comerciantes reiteraron su llamado a la ciudadanía para sumarse a la jornada solidaria y recordaron que nadie está libre de sufrir una tragedia similar.

Tras el incendio en la feria del altiplano, la solidaridad se convierte hoy en el principal motor para que las familias damnificadas puedan volver a empezar.