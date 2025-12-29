Migraciones habilitará más de 50 mil pasaportes para enero de 2026 en 31 puntos de atención

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que, para enero de 2026 se habilitará más de 50 mil pasaportes en 31 puntos de atención en diversos puntos del país.

Atención en enero de 2026

De cara al cierre del 2025, Migraciones anunció que habilitará más de 50 mil citas para la emisión de pasaportes durante el primer mes del 2026. Este servicio se extenderá en 20 regiones del Perú, así como en la Provincia Constitucional del Callao.

Para obtener este documento de viaje, las personas deberán efectuar el pago total de S/120.90 en cualquier agencia del Banco de la Nación o a través de la plataforma Págalo.pe.

Cabe mencionar que, deberán usar el código 01810 e ingresando su número de DNI. Acto seguido deberá proceder a reservar una cita mediante la página web oficial de Migraciones u optar por realizarlo de manera presencial.

Vale señalar que, en el día programado será obligatorio que los beneficiarios presenten el último DNI emitido y en buen estado. Al respecto, el organismo técnico especializado encargado del control migratorio y la emisión de documentos de viaje, recomendó que no se recurra a intermediarios para llevar a cabo el trámite con la principal finalidad de evitar riesgos en la seguridad de la información personal.

🗞️ #NotaDePrensa | Al cierre de 2025, #MigracionesPerú emitió más de 773 mil pasaportes electrónicos en todo el país, superando por tercer año consecutivo las cifras anuales de expedición de este documento de viaje. ✈️📘



👉 https://t.co/55DKpp8ghf pic.twitter.com/wsMwyani1c — Migraciones Perú (@MigracionesPe) December 29, 2025

Más de 700 mil pasaportes en el 2025

A través de sus canales oficiales, la entidad adscrita al Ministerio del Interior (Mininter) se expidieron más de 773,000 pasaportes electrónicos a nivel nacional, cifra que permitió superar por tercer año consecutivo el récord anual de emisión desde que se implementó este servicio hace una década.

Al respecto, entre las sedes con mayor demanda se encuentran la Agencia de Atención al Ciudadano Surco, ubicada dentro del C.C. Jockey Plaza. Esta agencia superó a todas a nivel nacional.

Por su parte, a nivel regional, Arequipa, Trujillo y Chiclayo fueron las localidades del interior que registraron mayor cantidad de emisiones de este documento de viaje.

De igual manera, la Superintendencia Nacional de Migraciones sostuvo que el mencionado desempeñó fue esencial para que se cubra la demanda ciudadana y garantizar la continuidad del servicio durante el 2026 luego de la incorporación de 200 mil nuevas libretas de pasaporte.

Es así como, la Superintendencia Nacional de Migraciones informó, a través de sus canales oficiales que, en enero de 2026 se habilitará más de 500 mil pasaportes en 31 puntos de atención en 20 regiones del país, así como en la Provincia Constitucional del Callao.