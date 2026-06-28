Norte en alerta: Falta de prevención frente al fenómeno "El Niño" podría repetir tragedia por el desborde del río Piura

28/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Nueve años después de una de las emergencias más recordadas por la población piurana, el temor vuelve a instalarse frente al fenómeno "El Niño" asociados al incremento del caudal del río Piura. El 27 de marzo de 2017, las aguas del río se desbordaron e invadieron calles y viviendas, dejando una de las mayores crisis por lluvias e inundaciones que ha enfrentado la región norte del país.

Fenómeno climático volverá este año y Piura aún no esta preparada

Actualmente, una serie de especialistas advierten que la falta de trabajos preventivos podría generar nuevamente una situación de riesgo, especialmente debido al comportamiento de las cuencas altas y medias, donde previamente se han registrado incrementos importantes del caudal que podrían trasladarse hacia las zonas bajas, generando que la población se vea en riesgo.

El ingeniero Gerardo Valverde, representante de la Mesa Técnica del Bajo Piura, señaló la importancia de ejecutar obras de prevención como las tablaestacas, estructuras colocadas en el cauce del río que permiten reforzar las defensas y controlar posibles desbordes.

Siguiendo esa línea, Valverde advirtió que la ausencia de estas medidas mantiene a Piura expuesta a escenarios similares a los ocurridos años atrás, cuando miles de familias resultaron afectadas por el avance de las aguas.

En paralelo, el ingeniero Jorge Carranza, secretario técnico del Senamhi Piura, alertó sobre la influencia de las condiciones oceánicas y atmosféricas que se vienen presentando en el país en los últimos tiempos.

"Las temperaturas que tenemos en todo el litoral costero, practicamente está modulada por las altas temperaturas que venimos presentando en el mar, ahora la población (...) el desarollo del fenómeno de "El Niño" es inminente, se viene dando desde marzo de este año", afirmó Carranza.

Dicho especialista indicó que todavía existe un periodo de oportunidad para ejecutar acciones que reduzcan los riesgos. Según explicó, entre dos y tres meses podrían marcar la diferencia si las autoridades aceleran los trabajos preventivos y coordinan medidas con la población.

"Estamos todavía a tres o cuatro meses de iniciar un periodo lluvioso, por lo tanto, todavía queda tiempo para que nuestras autoridades y la población en conjunto tomen medidas preventivas con la finalidad de proteger sus bienes y a sus familias", sostuvo.

Mientras las autoridades evalúan las acciones necesarias, especialistas de Piura remarcan que el tiempo avanza y que las obras de prevención deben acelerarse para evitar que una emergencia anunciada vuelva a convertirse en una tragedia para miles de piuranos a causa del fenómeno "El Niño".