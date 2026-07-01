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Comunicado ante resultados

Partido Aprista Peruano reconoce triunfo de Keiko Fujimori y plantea respaldo al nuevo gobierno

El Partido Aprista Peruano felicitó a Keiko Fujimori tras los resultados oficiales de la ONPE y expresó su respaldo al próximo gobierno que liderará el país durante el periodo 2026-2031.

Partido Aprista Peruano reconoce triunfo de Keiko Fujimori
Partido Aprista Peruano reconoce triunfo de Keiko Fujimori (Difusión)

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 01/07/2026

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Frente a la publicación de resultados oficiales de la ONPE el pasado lunes 29 de junio, que dan como virtual presidenta electa a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, diversas entidades se han pronunciado felicitando a la eventual mandataria de estado. Este es el caso del Partido Aprista Peruano que reconoce el triunfo y plantea respaldo al nuevo gobierno que se establecerá por los siguientes cinco años.

Partido político emite comunicado ante los resultados oficiales 

El Partido Aprista Peruano emitió un pronunciamiento tras conocerse los resultados oficiales al 100% de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en el que reconoció el triunfo electoral de Keiko Sofía Fujimori Higuchi en la segunda vuelta presidencial y expresó su disposición a respetar la voluntad popular.

A través del documento difundido este 1 de julio de 2026, la organización política señaló que, "fiel a su tradición democrática", acata los resultados oficiales y reafirma su compromiso con la institucionalidad de la República. En ese sentido, felicitó a Keiko Fujimori por haber sido elegida como presidenta del Perú para el periodo constitucional 2026-2031.

"El soberano pueblo peruano se ha expresado en las urnas, por lo cual saludamos a la señora Keiko Sofía Fujimori Higuchi al haber sido elegida Presidenta de la República del Perú", indicó el partido en su comunicado.

Comunicado del Partido Aprista Peruano
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El pronunciamiento también destacó que la elección de Fujimori representa un hecho significativo al convertirse en la primera mujer en acceder democráticamente al cargo más alto de la Nación. Según el partido, este resultado reafirma la participación femenina en la conducción política del país.

"Expresamos nuestro reconocimiento por constituirse en la primera mujer en acceder democráticamente al más alto cargo de la Nación, hecho que representa un momento significativo en la vida política del Perú reafirmándose la participación femenina en la conducción del Estado", afirmó el comunicado.

Compromiso del partido con el gobierno entrante

Asimismo, el Partido Aprista Peruano sostuvo que mantiene su convicción de que es posible gobernar bajo principios de democracia, crecimiento económico y justicia social. La agrupación recordó su experiencia histórica y señaló que el desarrollo nacional debe estar acompañado de inclusión, estabilidad y oportunidades para todos los ciudadanos.

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El documento lleva las firmas de Claude Maurice Mulder Bedoya, presidente de la Comisión Política del Partido Aprista Peruano, y Belén García Mendoza, secretaria general institucional de la agrupación.
 
Finalmente, partido del APRA reafirmó su compromiso con las libertades públicas y el desarrollo del Perú, en un contexto de transición tras la culminación del proceso electoral.

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