Bus turístico de Cusco circula de Aguas Calientes a Machu Picchu con revisión técnica en Huánuco

28/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un grave irregularidad en sector transporte continuaría orquestándose en el interior del país, más precisamente desde la región Cusco, a través de la obtención del Certificado de Inspección Técnica Vehicular sin que las unidades hayan pasado por el procedimiento respectivo y exigido, según lo establecido por el Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares.

Tal como ocurrió a finales de diciembre del 2025, un nuevo caso de unidades destinadas al servicio de transporte turístico está circulando con su habilitante de dudosa procedencia, poniendo en riesgo la seguridad y la vida no solo de sus operadores, también de los turistas nacionales e internacionales que van en su interior.

Revisión técnica otorgada por plata de Huánuco sería fraudulenta

En entrevista para el programa "En Defensa de la Verdad", Tito Alvites, director periodístico de Exitosa, recordó que hace una semana, en su programa "La Hora del Volante", denunció que un bus de servicio de turístico de placa de rodaje BYM-566 estaba circulando con la revisión técnica vencida en marzo último.

No obstante, tras hacer el seguimiento del caso y pese a que desde la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) indicaron que iban a "tomar acciones", el mismo vehículo en mención obtuvo su revisión con fecha 27 de junio, a través de una planta ubicada en Pillco Marca, Huánuco.

Si bien es cierto que la documentación emitida es válida, lo cuestionable es que la emisión haya sido sin la aparente presencia in-situ del vehículo en la planta de revisión, situación que atentaría contra la normativa vigente, y que se estaría replicando en más unidades.

"¿Qué distancia hay entre Aguas Calientes u Ollantaytambo a Huánuco? 1 198 kilómetros. ¿Cuántas horas en carretera? 26 horas y 31 minutos. Esto es un escándalo. Esta unidad que probablemente esté llevando turistas desde Aguas Calientes hasta el Santuario de Machu Picchu tiene una revisión técnica fraudulenta", acusó.

En ese sentido, acotó que para transitar desde Aguas Calientes, la única manera es mediante la plataforma de un tren, debido a que no hay carretera porque así lo exige la UNESCO. Ante esta situación, criticó que ni la Policía Nacional ni Sutran estén tomando las acciones del caso en el marco de sus competencias para ubicar a las unidades con el documento vencido y para denunciar penalmente a las operadoras que emiten el habilitante sin presuntamente tal como lo exige la ley.

Presunto modus operandi fue detectado por Exitosa en 2025

En diciembre último, una investigación periodística de Exitosa reveló que los buses de la empresa Consettur circulaban con revisiones técnicas falsas, bajo complicidad de las empresas "Revisiones Técnicas S.A." y "Revisiones Técnicas de la Selva", ubicadas ambas en Chanchamayo, Junín.

Asimismo, se halló que ninguna de estas compañías tiene sucursal en Cusco, según información de la SUNAT. Entre las unidades detectadas, figuran los vehículos de placas XBT-963 y XBU-954, las cuales transitaban pese a tener el documento caduco, infringiendo al Reglamento Nacional de Tránsito.

Tras esta visible irregularidad, la Sutran realizó un Procedimiento Administrativo Sancionados (PAS), dando como resultado la cancelación de la autorización de la empresa "Revisiones Técnicas de la Selva Central E.I.R.L.".

En aquella oportunidad, la Sutran informó el inicio de la investigación del caso para determinar si se habría incurrido en alguna infracción a la normativa vigente, proceso que todavía sigue en curso.