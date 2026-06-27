Cámara Regional de Turismo de Cusco exige al Ejecutivo recategorizar ruta Hiram Bingham y convertirla en vía nacional

27/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Días atrás, Tito Alvites, director periodístico de Exitosa, denunció que buses de la empresa Consettur trasladan turistas hacia la ciudadela de Machu Picchu con certificados de revisión técnica vencidas o falsas. Según precisó, esta lamentable situación pone en riesgo a los ciudadanos de todo el mundo que visitan nuestra maravilla ya que no se conocen las condiciones de estas unidades.

Piden al Ejecutivo recategorizar vía Hiram Bingham

Para conocer más detalles de este hecho, Exitosa conversó con Carlos González, presidente de la Cámara Regional de Turismo de Cusco, quien hizo un pedido inmediato al Ejecutivo para darle una rápida solución a dicha problemática.

Durante esta charla, el empresario dejó en claro que desde hace varios años han avisado a las autoridades de este tipo de irregularidades. De acuerdo a su parecer, este tipo de situaciones se siguen presentando debido a que no se ha hecho una licitación para elegir a las empresas que puedan circular sobre esta vía que dirige a Machu Picchu.

"Es un tema que hemos venido avisando a las autoridades nacionales desde hace varios años debido que hasta el momento no se ha realizado una adecuada licitación de la operación en la carretera Hiram Bingham que, por una mitad es una vía municipal y la otra es regional de responsabilidad del Gobierno Regional de Cusco", indicó.

🔴🔵 #LaHoraDelVolante🚦🚦 | En entrevista con Exitosa, el presidente de la Cámara Regional del Turismo de Cusco (CARTUC), Carlos González, subrayó que para que la certificación de seguridad y operatividad de buses turísticos se realicen de manera óptima es necesario que la vía... pic.twitter.com/za3Et9cAXw — Exitosa Noticias (@exitosape) June 28, 2026

En esa misma línea, González lamentó que a pesar de que esta zona del Cusco es una de las más visitadas del país, las autoridades no manejen su operatividad de una manera seria por lo que irregularidades de este calibre podrían seguir presentándose.

"Machu Picchu es el principal ícono cultural y turístico del Perú que genera los flujos de turismo de visita a nuestro país tanto de visitantes extranjeros como nacionales y no es posible que sea manejado como un enfoque local o regional", agregó.

Que sea declarada vía nacional

Finalmente, el titular de la CARTUC exigió al Ejecutivo que la ruta Hiram Bingham sea declarada vía nacional para que se pueda dar una licitación internacional. Con este procedimiento, la empresa que gane el concurso cumplirá con los estándares exigidos para así asegurar la seguridad y experiencia de los visitantes.

"Por ello, los representantes del sector privado venimos pidiendo la recategorización de esta vía para que sea considerada una vía nacional y sea parte del sistema de Provias y de esa manera se haga una licitación internacional del más alto nivel para que el transporte a lo largo de la ruta sea manejado dentro de los más altos estándares internacionales", sentenció.

De esta manera, Carlos González, presidente de la Cámara Regional de Turismo de Cusco, exigió que la ruta Hiram Bingham sea declarada vía nacional a raíz de la circulación de buses con destino a Machu Picchu sin revisión técnica.