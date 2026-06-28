Familiares de fallecidos tras colapso del puente Bolognesi hace 28 años siguen esperando justicia

28/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Piura fue una de las regiones del Perú que más sufrió los efectos del Fenómeno El Niño de 1998. A 28 años de los azotes de la naturaleza, la ciudadanía no solo clama por mayores trabajos de prevención, también exigen justicia por las pérdidas de sus seres queridos durante aquella la emergencia.

Cabe precisar que, los embates podrían volver a hacerse presente durante el período diciembre 2026 - marzo 2027 y en una magnitud fuerte o moderada, según el reciente informe de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno "El Niño" (ENFEN).

Deudos no olvidan la partida de sus familiares en el puente Bolognesi

Una de las tragedias más devastadoras que vivió la región Piura fue el colapso del puente Bolognesi, a consecuencia de las intensas precipitaciones que caían sobre la ciudad norteña por ese entonces.

Una veintena de piuranos que transitaron la infraestructura perdieron la vida. Pese a la negligencia de las autoridades de turno, entre las que se incluye la falta de prevención y deterioro del puente, los deudos no han podido hallar justicia, acusando indiferencia por la desgracia vivida.

"No entiendo el por qué demoran tanto en reconocer algo. Eso no es culpa de las personas que murieron, eso fue la negligencia de las personas del Gobierno, porque si veían que el río estaba crecido, el puente estaba en un estado muy peligroso, porque justamente cuando pasamos, el puente ya estaba abierto, estaba ya para que no haya pase y aún así dejaban pasar trailers, mototaxis, muchos autos", recordó Soledad Velásquez.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | 28 años después, familiares de las nueve personas que perecieron tras el colapso del puente Bolognesi a causa de la crecida del caudal del río Piura cuando fenómeno El Niño azotó la región. Pese al tiempo transcurrido, los deudos siguen esperando por el... pic.twitter.com/QjuSqoHB88 — Exitosa Noticias (@exitosape) June 28, 2026

Del total de fallecidos, nueve familias decidieron continuar el proceso legal para recibir una reparación civil a manera de resarcimiento; no obstante, a casi 30 años de las pérdidas, el abogado de los deudos acusa el incumplimiento del pago de los intereses legales, los cuales ascienden a 55 000 soles.

"Fueron 30 000 soles por cada víctima; es decir, si los herederos eran uno solo, ese solo cobraba los 30 000, pero si los herederos eran cinco, entonces los 30 000 eran para los cinco. Esos 30 000 soles, lamentablemente, los han ido pagando a cuenta gotas durante muchos años. Ninguna autoridad realmente ayudó, incluso con el sepelio de las víctimas", lamentó.

Situación del climatológica de julio a septiembre, según ENFEN

De acuerdo con el reporte del ENFEN, El Niño Costero se extendería hasta el verano del 2027. En ese sentido, proyecta, con mayor probabilidad, una magnitud fuerte hasta octubre, la cual disminuiría a moderada en noviembre del 2026.

Asimismo, para el trimestre julio - septiembre prevén que las temperaturas del aire en toda la costa se mantendrán por encima de lo normal. Asimismo, advierten una mayor probabilidad de precipitaciones de normales a sobre lo normal en la costa norte, acompañadas de episodios de lluvias localizadas.

En relación a las condiciones hidrológicas, proyecta que los caudales de los ríos en la Región Hidrográfica del Pacífico permanezcan dentro de sus rangos habituales. Desde la entidad exhortan a tomar acciones de preparación para la respuesta ante peligros inminentes, debido a la continuidad de El Niño Costero y el probable desarrollo de El Niño (Pacífico central) para la próxima temporada de lluvias (setiembre 2026 a abril 2027).

Finalmente, la Comisión Multisectorial del ENFEN informó que su próximo aviso será el 17 de julio del presente.