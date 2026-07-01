Mundial 2026: La selección de Corea del Sur es abucheada en su regreso al país tras quedar eliminada

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La eliminación de Corea del Sur en la fase de grupos del Mundial 2026 no solo generó frustración deportiva, sino también un ambiente hostil en su regreso al país.

La selección arribó al Aeropuerto Internacional de Incheon en la madrugada del 30 de junio y fue recibida con abucheos, pancartas y consignas de protesta por parte de decenas de aficionados indignados por el fracaso en el torneo.

"¡Hong Myung-bo! ¡Escupe el dinero y lárgate! Disolución completa de la Federación" se lee en la pancarta.

El recibimiento en Incheon

El operativo de seguridad fue reforzado con presencia policial y unidades antidisturbios, ante las amenazas de muerte que circulaban en redes sociales contra el técnico Hong Myung-bo. Los hinchas desplegaron pancartas con mensajes como "El fútbol coreano está muerto" y exigieron cambios inmediatos en la conducción del equipo.

Los jugadores, visiblemente incómodos, evitaron dar declaraciones a la prensa y se limitaron a caminar en silencio hacia la salida del aeropuerto. El ambiente reflejó la magnitud de la decepción nacional, en un país donde el fútbol es seguido con gran pasión y donde se esperaba que la selección superara al menos la primera ronda.

#DeportesVT 🇯🇵La Selección de Corea del Sur fue recibida entre abucheos y pancartas que proclamaban la "muerte de su fútbol" a su llegada al Aeropuerto de Incheon, luego de su eliminación en el Mundial 2026 pic.twitter.com/PfhW0XpKsG — xevt - xhvt (@xevtfm) June 30, 2026

Un fracaso deportivo

Corea del Sur debutó con una victoria 2-1 frente a República Checa, pero luego cayó ante México (2-0) y Sudáfrica (1-0). Con solo tres puntos, terminó tercero en su grupo y quedó fuera incluso de los mejores terceros que avanzaban a los dieciseisavos.

La decisión de mantener al capitán Son Heung-min en la banca frente a Sudáfrica fue duramente criticada, ya que el equipo necesitaba únicamente un empate para clasificar. La prensa local calificó la eliminación como uno de los mayores fracasos en la historia reciente del fútbol surcoreano.

Menos de 24 horas después del regreso, el técnico Hong Myung-bo presentó su renuncia, reconociendo públicamente su responsabilidad en el fracaso. Su salida, sin embargo, no ha calmado las críticas hacia la Federación Coreana de Fútbol (KFA), acusada de favoritismos en la convocatoria y de mala gestión en la preparación del equipo.

Investigación presidencial

El presidente Lee Jae-myung ordenó una investigación oficial para esclarecer las causas de la eliminación y evaluar la gestión de la KFA. La medida busca determinar si hubo irregularidades en el uso de fondos públicos y favoritismos en la selección de jugadores.

El regreso de la selección surcoreana estuvo marcado por un ambiente de rechazo que refleja la magnitud de la crisis deportiva y social que atraviesa el país. Los abucheos en Incheon, la renuncia del técnico y la investigación presidencial muestran cómo un fracaso en el Mundial puede trascender lo deportivo y convertirse en un tema institucional.

Corea del Sur enfrenta ahora el reto de reconstruir la confianza de su afición y replantear la gestión de su fútbol en medio de una tormenta que va más allá de la cancha.