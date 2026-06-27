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Tragedia en ciudadela inca

Cusco: Turista francés pierde la vida tras sufrir descompensación durante visita a Machu Picchu

Un turista de nacionalidad francesa perdió la vida tras ser víctima de una descompensación cuando se encontra realizando una visita a la ciudadela inca de Machu Picchu.

Turista francés muere tras sufrir descompensación durante visita a Machu Picchu
Turista francés muere tras sufrir descompensación durante visita a Machu Picchu (Foto: Composición Exitosa)

27/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 27/06/2026

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Un turista de nacionalidad francesa perdió la vida tras ser víctima de una descompensación durante una visita a la ciudadela inca de Machu Picchu, en la provincia cusqueña de Urubamba.

Fallece turista francés en Machu Picchu

De acuerdo a información de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) del Cusco recurrió a sus canales oficiales para brindar mayores detalles de lo sucedido con el varón oriundo de Francia, quien, según se puede leer en el comunicado, tuvo que ser auxiliado de forma inmediata.

"Aproximadamente a las 12:30 horas del viernes 26 de junio, el ciudadano francés Thierry Francois Roger, quien realizaba una visita turística a la llaqta inka de Machupicchu, requirió atención médica al interior del monumento", se señala en un inicio del pronunciamiento.

En esa línea, se indica que "de inmediato" el peronal de rescate del Ministerio de Cultura procedió a activar los protocolos de atención por lo que lo derivó al tópico de la Clínica Pardo, ubicado en la zona de ingreso a la llaqta.

Según el texto, posteriormente a ser sometido a la evaluación médica, el francés fue evacuado en una ambulancia hacia el Centro de Salud de Machupicchu para recibir atención especializada, pero que "lamentablemente" el ciudadano murió durante el traslado.

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Por su parte, la cartera que es liderada por Fátima Altabás, extendió sus más sentidas condolencias a los familiares y seres queridos del ciudadano fallecido "por esta irreparable pérdida".

Comunicado de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) del Cusco
Comunicado de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) del Cusco

Turista cayó por precipicio cuando recorría el Camino Inca

Semanas atrás, el cuerpo del turista australiano Mathew Cameron Patron, de 53 años, fue hallado tras una intensa labor de búsqueda realizada por efectivos de la Unidad de Salvamento de Alta Montaña del Cusco.

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El ciudadano extranjero había sido reportado como desaparecido luego de sufrir una caída mientras recorría el Camino del Inca con dirección a la ciudadela de Machu Picchu junto a un grupo de visitantes.

Cabe señalar que los rescatistas ubicaron los restos del ciudadano australiano a unos 300 metros de profundidad en el sector conocido como "50 escaleras", ubicado en la ruta Wiñaywayna-Intipunku. El fatidico hecho se suscitó la tarde del pasado 20 de mayo.

En conclusión, un turista de nacionalidad francesa identificado como Thierry Francois Roger sufrió una descompensación durante una visita a la llaqta inka de MachiPicchu tuvo que recibir atención médica tras sufrir una descompensación, pero lastimosamente en camino al Centro de Salud de Machupicchu perdió la vida.

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