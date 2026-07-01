Eros Arce conquista la Olimpiada Mundial de Matemáticas Singapur 2026

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Eros Arce volvió a poner en alto el nombre del Perú al destacar en la Olimpiada Mundial de Matemáticas en Singapur, demostrando que el talento, el esfuerzo y la perseverancia abren camino hacia los más grandes logros. El estudiante de 14 años consiguió el segundo lugar de la competencia internacional desarrollada en el país asiático, donde representó al Perú frente a delegaciones de potencias educativas como Japón, Francia, Inglaterra, India, Pakistán y Mongolia.

Su participación fue posible gracias a una intensa preparación académica y a una campaña de apoyo impulsada por su familia, instituciones públicas, empresas privadas y ciudadanos que colaboraron para cubrir los gastos del viaje. Juan Arce, padre del menor, recordó que antes de partir tuvieron que organizar diversas actividades para reunir los recursos necesarios.

"Estábamos buscando recaudación de fondos, alguna empresa, alguna institución pública que nos pueda apoyar para poder participar en esta Olimpiada Mundial de Matemáticas en Singapur", señaló.

Un resultado histórico para el Perú

La delegación peruana estuvo conformada por cuatro estudiantes, quienes obtuvieron resultados destacados en el certamen internacional. Sin embargo, el logro de Eros resaltó al alcanzar el segundo lugar en su categoría.

"Éramos segundos pero nos sentimos como campeones", expresó orgulloso Juan Arce, quien destacó el nivel de la competencia y el mérito alcanzado por su hijo frente a países reconocidos por su desarrollo científico y tecnológico.

El padre explicó que su hijo ya había acumulado más de 170 medallas en competencias regionales, nacionales e internacionales antes de viajar a Singapur, experiencia que fortaleció su preparación para este nuevo desafío.

Un sueño construido con esfuerzo

Para Eros Arce, el mayor desafío no fue únicamente el examen de matemáticas, sino lograr concretar el viaje hasta el otro lado del mundo.

"Lo más difícil fue el viaje, las cuotas, todo eso iba a costar demasiado", manifestó.

El estudiante explicó que la evaluación estuvo compuesta por 20 preguntas distribuidas en cuatro niveles de dificultad creciente, además de convivir durante una semana con jóvenes de distintas nacionalidades, donde el idioma predominante fue el inglés.

Más allá de la competencia académica, destacó el intercambio cultural con estudiantes de diferentes países mediante actividades como presentaciones artísticas y exhibiciones de talento.

Piden mayor apoyo para los jóvenes talentos

Durante la entrevista, Juan Arce consideró que muchos estudiantes con alto rendimiento académico enfrentan dificultades económicas para representar al país en competencias internacionales.

"No es un favor, es el derecho y la obligación del Estado asistir a estos talentos y financiar sus viajes", afirmó.

Asimismo, señaló que el dominio del inglés fue una de las principales barreras durante la experiencia, por lo que recomendó fortalecer la enseñanza del idioma desde las escuelas para facilitar la participación de los estudiantes en escenarios internacionales.