Cusco: Hallan cadáver que pertenecería a turista estadounidense que desapareció hace más de un mes

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Luego de más de un mes de intensa búsqueda, las autoridades del Cusco informaron sobre el hallazgo de un cuerpo que presenta características físicas y prendas de vestir similares a las de un turista estadounidense desaparecido desde el pasado 13 de mayo, identificado como Ian Treger (29). El descubrimiento reavivó el interés por un caso que movilizó a rescatistas, policías y pobladores durante varias semanas.

¿Qué se sabe sobre el hallazgo del cadáver?

El cadáver fue encontrado en el sector de Patacancha, ubicado en la comunidad de Piñahua, provincia de Canchis. Según el reporte policial, los restos corresponden a un hombre y conservan elementos que coinciden con la descripción del visitante desaparecido, entre ellos un gorro blanco, una polera similar a la que vestía el día de su desaparición y cabello rubio.

"Se ha ubicado un cadáver de sexo masculino en el sector de Patacancha, perteneciente a la comunidad de Piñahua. Tiene características del turista que desapareció, se halló algunas prendas de vestir que coinciden con las del desaparecido, como un gorro blanco, una polera que coincide con sus prendas, además del cabello rubio que presentan los restos", expresó el general PNP Virgilio Velásquez, jefe de la Región Policial Cusco.

Especialistas en Criminalística, Rescate y los Kallpas llegaron a la zona para recuperar el cuerpo y realizar las pericias que permitan confirmar oficialmente su identidad.

La desaparición del joven de 29 años generó gran preocupación, especialmente para su Ian Treger (29), Mishell Ludwig, quien viajó a Cusco para participar de la búsqueda. Durante las semanas posteriores a la denuncia, solicitó apoyo de las autoridades y de la población, convencida de que su hijo podía seguir con vida tras sufrir un accidente durante la caminata que había planeado realizar.

Las investigaciones establecieron que el turista salió de su hospedaje el 13 de mayo con la intención de recorrer la ruta hacia la Montaña de Siete Colores. Sin embargo, las autoridades determinaron posteriormente que nunca llegó al popular atractivo turístico, lo que convirtió su paradero en un misterio y dio inicio a un amplio operativo de búsqueda en diferentes zonas de difícil acceso.

Es así que, aunque el hallazgo representa un avance significativo, la Policía precisó que todavía falta completar las evaluaciones forenses para establecer si los restos pertenecen al ciudadano desaparecido. Mientras tanto, el caso mantiene en expectativa tanto a sus familiares como a quienes participaron durante más de un mes en las labores de búsqueda, con la esperanza de obtener finalmente una respuesta definitiva.