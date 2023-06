Autoridades eclesiásticas y militares piden respetar lo símbolos patrios sin modificaciones

Durante la celebración por el CXLIII aniversario de la batalla de Arica y la Renovación de Juramento de Fidelidad a la Bandera, algunas autoridades eclesiásticas y militares brindaron un discurso protocolar, donde pidieron respetar los símbolos patrios sin modificaciones, esto debido a que muchos ciudadanos intentaron izar banderas negras como señal de duelo por los fallecidos que dejó las manifestaciones sociales en contra del Gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

En un primer momento, el arzobispo de Arequipa, monseñor Javier del Río Alba, brindó una liturgia y en medio de la acción religiosa resaltó la labor de las instituciones del Estado, pero al mismo tiempo pidió que se respeten los símbolos patrios que resaltan la identidad nacional de los peruanos.

"No queremos que se ondeen más banderas que esta (Pabellón Nacional). No queremos, destruye nuestra identidad nacional que en el Perú se ondeen banderas creadas en el extranjero y que responden a ideologías que no condicen con nuestra identidad peruana. Identidad que ha estado marcada desde sus orígenes por la fe", enfatizó.