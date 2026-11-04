EsSalud inspecciona centro médico de Zarumilla afectado por lluvias y refuerza atención ante casos de dengue en Tumbes

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Salud

La presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud), Dra. Zulema Tomas Gonzáles, llegó a la región Tumbes para inspeccionar el Centro Médico de Zarumilla, cuya infraestructura resultó afectada por las intensas lluvias, y supervisar las condiciones de atención del Hospital I Carlos Alberto Cortez Jiménez, ante el incremento de casos de dengue.

Presidenta de EsSalud supervisa centro médico en Tumbes

Durante su recorrido, la titular de EsSalud verificó los trabajos de mantenimiento y reforzamiento de techos que se vienen ejecutando en el centro médico de Zarumilla, con el objetivo de proteger las instalaciones y garantizar la continuidad de los servicios de salud frente a las precipitaciones.

Asimismo, informó que se ha reforzado el abastecimiento de medicamentos mediante envíos desde Lima, cuyos niveles registraron un incremento durante el último mes y medio, a fin de asegurar la atención oportuna de los asegurados.

Pdta. de EsSalud en centro médico de Zarumilla.

Hospital de Tumbes atiende a pacientes con dengue

Como parte de su visita, Zulema Tomas supervisó el Hospital I Carlos Alberto Cortez Jiménez, donde constató la capacidad de respuesta de la Unidad de Vigilancia Clínica (UVICLIN), que dispone de diez camas para la atención de pacientes con dengue.

De acuerdo con lo informado, siete camas se encuentran ocupadas por pacientes adultos y pediátricos. No obstante, varios de ellos presentan una evolución favorable. La institución también viene fortaleciendo estas unidades para responder a la demanda de atención por dengue y leptospirosis.

En otro momento, la presidenta ejecutiva advirtió sobre el incremento de enfermedades diarreicas relacionadas con el consumo de agua en condiciones inadecuadas, por lo que exhortó a la población a reforzar las medidas de higiene y prevención.

Pdta. de EsSalud en centro médico de Zarumilla.

EsSalud exhorta a la población a vacunarse contra el dengue

Zulema Tomas también expresó su preocupación por la baja cobertura de vacunación contra el dengue, que alcanza aproximadamente el 25 % de la población objetivo. En ese sentido, hizo un llamado a los padres de familia y a los jóvenes de 20 años para que acudan a los establecimientos del Ministerio de Salud (Minsa) o de EsSalud, mediante los convenios establecidos, y reciban la vacuna.

Cabe señalar que el Minsa ha priorizado esta campaña de inmunización en Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. Asimismo, progresivamente se viene ampliando la cobertura hacia otras regiones, como Madre de Dios, Loreto y Lima.

Finalmente, la titular de EsSalud recomendó a las familias evitar la acumulación de agua en recipientes, tanques y depósitos que puedan convertirse en criaderos del mosquito transmisor del dengue. También recordó la importancia de mantener limpios y correctamente tapados los contenedores de almacenamiento de agua para reducir el riesgo de propagación de esta enfermedad.