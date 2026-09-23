¿Grupo 5 será telonero de BTS en Perú? Esto dijo Christian Yaipén: "Tenemos un secreto"

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

A menos de un mes de los esperados conciertos de BTS en Lima, Christian Yaipén soltó una inesperada pista que puso a soñar al fandom ARMY. El cantante de Grupo 5 anunció que guarda un "secreto" relacionado con los seguidores de la agrupación coreana y, como era de esperarse, las especulaciones se dispararon.

Christian Yaipén y su misterioso mensaje

La expectativa por el regreso de BTS a los escenarios y su llegada a Perú está por las nubes. En medio de los preparativos para los tres conciertos que Jimin, RM, V, Jungkook, Jin, Suga y J-Hope ofrecerán en el Estadio San Marcos, Christian Yaipén apareció con un anuncio que rápidamente llamó la atención de los fans.

El mensaje fue publicado por BTS Perú en colaboración con las redes sociales de Christian Yaipén, Grupo 5 y BTS Peru Projects. En el breve video, el líder de la orquesta monsefuana se dirige directamente al fandom y deja abierta la posibilidad de una sorpresa.

"Tenemos un secreto, ¿se lo contamos a ARMY?", manifestó Christian Yaipén. Luego, ante la respuesta afirmativa de los fans, lanzó una dinámica para conocer qué premio elegirían.

La publicación de BTS Perú tampoco hizo más que aumentar el misterio. "ARMY, Christian Yaipén tiene un secreto que quiere revelar, pero antes queremos conocer su opinión. Si pudieran elegir un premio, ¿cuál sería? Los leemos en los comentarios porque... se viene algo épico. ¿Te unes al secreto?", escribieron.

Por su parte, Grupo 5 se sumó al juego con una frase que resumió perfectamente la reacción de sus propios seguidores: "Me quema el chisme".

¿Grupo 5 será telonero de BTS en Perú?

Con el anuncio sobre la mesa, las teorías comenzaron a multiplicarse entre los fans de BTS. Una de las principales preguntas es si Grupo 5 podría acompañar a la agrupación surcoreana durante su visita a Lima, aunque también surgieron especulaciones sobre una posible colaboración musical entre ambos artistas.

Incluso algunos fans han pedido que Grupo 5 abra los conciertos de BTS en el Estadio San Marcos. Sin embargo, hasta el momento no existe un anuncio oficial que confirme que la orquesta peruana será telonera de la boyband.

También se habla de otras posibilidades, como una colaboración, un after party o alguna actividad especial relacionada con la visita de los artistas coreanos. Por ahora, todo permanece en el terreno de las teorías, mientras BTS Perú continúa alimentando la expectativa con la promesa de que "se viene algo épico".

Por ahora, el misterio sobre el "secreto" de Christian Yaipén continúa. Aunque los fans ya especulan con que Grupo 5 podría ser telonero de BTS en Perú o incluso protagonizar una colaboración, ninguna de estas posibilidades ha sido confirmada.