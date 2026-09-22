Suboficial de la Policía Nacional, investigado por presunta extorsión agravada, fue enviado a penal por 9 meses

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El suboficial de la Policía Nacional, Carlos Zárate Bayona de 29 años, cumplirá nueve meses de prisión preventiva en el penal de Puerto Pizarro en Tumbes. Esta medida judicial fue impuesta mientras es investigado por el presunto delito de extorsión agravada en agravio de un comerciante dedicado al rubro de la cerrajería en esta región.

La detención del agente ocurrió el pasado 11 de septiembre tras un operativo dirigido por la División de Investigación Criminal (Divincri). Durante esta intervención, las autoridades correspondientes incautaron diversos teléfonos celulares, computadoras portátiles, un arma de fuego artesanal, varias motocicletas y prendas de vestir.

Zárate Bayona se encontraba suspendido

En declaración para los medios, el jefe policial de la región Tumbes, general José Quiróz, precisó que Zárate Bayona se encontraba suspendido temporalmente del servicio oficial desde el pasado 22 de julio.

Este efectivo policial se encontraba con suspensión temporal de servicio desde el 22 de julio del presente año (en aquella ocasión) se le intervino por tenencia ilegal de arma de fuego (...) permaneció detenido y luego salió en libertad", indicó la máxima autoridad policial durante una rueda de prensa.

El caso permanecen a cargo de la especializada Sección de Secuestros y Extorsiones, entidad que fundamentó el allanamiento y registro correspondiente. En ese contexto, la prisión preventiva del suboficial Carlos Zárate Bayona se mantendrá formalmente hasta el 11 de junio de 2027, mientras también son investigadas su madre y una docente.

Este particular suceso coincide con otras condenas recientes. A inicios de septiembre, un comandante y tres suboficiales recibieron nueve años y cuatro meses de cárcel por exigir dinero a un detenido, debiendo pagar 18.000 soles de reparación civil.

Adicionalmente, en Juliaca, un alférez afronta nueve meses de encierro por solicitar 60.000 dólares.

Propuesta legislativa para endurecer penas contra policías

Ante el incremento de estos casos delictivos, la diputada Catherin Palomino, integrante del grupo parlamentario Juntos por el Perú, presentó una formal iniciativa legislativa.

El proyecto propone aplicar las máximas sanciones penales a todos los policías que cometan crímenes graves utilizando indebidamente su cargo oficial o usando directamente recursos públicos estatales.

La propuesta normativa plantea aplicar la pena de cadena perpetua a aquellos agentes que vulneren sus funciones durante sus labores. La medida contempla delitos como el homicidio simple, el asesinato, el sicariato, el feminicidio, el secuestro y la extorsión, así como diversas modalidades agravadas contra el patrimonio y la Administración Pública.

Este documento parlamentario también incluye castigos muy severos para los delitos de colusión agravada, malversación y cohecho transnacional. Como sustento técnico principal de la iniciativa, la exposición de motivos del proyecto señala que actualmente existe un 82,9 % de desconfianza ciudadana hacia la PNP.