Capturan en Ayacucho y Junín a tres presuntos financistas de organización terrorista del VRAEM

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Tres personas fueron capturadas tras ser acusadas de financiar y brindar apoyo logístico a una organización terrorista que opera en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Las detenciones se produjeron en las ciudades de Huanta y Huancayo durante la operación contraterrorista "Pakari 2026".

El operativo fue liderado por agentes de la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE) y la Dirección General de Inteligencia (DIGIMIN), junto con la Dirección de Inteligencia (DIRIN) y el Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas (CIOEC).

Eran acusados por financiamiento al terrorismo

Esta acción contó con el respaldo legal de la Quinta Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo del Distrito Fiscal de Ayacucho.

"La Policía Nacional del Perú ejecutó la operación contraterrorista 'Pakari 2026' y logró la captura de tres personas requeridas por la justicia, presuntamente vinculadas al aparato de apoyo del autodenominado "Militarizado Partido Comunista del Perú Marxista-Leninista-Maoísta-Xiista" que opera en el VRAEM.", se lee en la cuenta oficial de la PNP en 'X'.

Los detenidos, identificados por la Policía Nacional del Perú (PNP) con las iniciales J. S. R. (31), E. M. Ñ. (30) y F. L. R. (40), contaban con un mandato de detención preliminar dispuesto por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.

Se les investiga por la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de financiamiento del terrorismo y afiliación a organizaciones terroristas en agravio del Estado peruano.

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Tras un sostenido trabajo de inteligencia, seguimiento e investigación, la PNP ejecutó la operación... pic.twitter.com/bvnRl2KReF — PNP Noticias (@PNP_Noticias) September 22, 2026

Nexos con el narcotráfico y apoyo logístico

De acuerdo con las investigaciones policiales, los tres sujetos formarían parte de una red de apoyo encargada de sostener económica y logísticamente al autodenominado 'Militarizado Partido Comunista del Perú Marxista-Leninista-Maoísta-Xiista'.

"Las investigaciones también comprenden presuntas coordinaciones vinculadas al pago por droga transportada en rutas del VRAEM y la entrega de equipos de comunicación, elementos clave para debilitar el soporte operativo de estas redes criminales.", se lee en su comunicado.

Las pesquisas fiscales y policiales señalan que los capturados realizaban coordinaciones vinculadas al pago por el paso de cargamentos de droga en diversas rutas del VRAEM.

Además, se encargaban de proveer y entregar equipos de comunicación a las columnas terroristas, elementos considerados clave para el soporte operativo de estas redes criminales.