Archivos de Epstein: Difunden fotos de Stephen Hawking en la isla del financista en nuevo lote desclasificado

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Departamento de Justicia de Estados Unidos difundió un nuevo lote de documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, incluido material gráfico que muestra al célebre físico y cosmólogo Stephen Hawking en unas fotografías que rápidamente se viralizaron en la red social X y reavivando el debate sobre las figuras que tuvieron algún tipo de vínculo con el multimillonario estadounidense.

La publicación forma parte de los archivos desclasificados del caso Epstein, una extensa investigación sobre redes de explotación sexual que involucraron al financista antes de su muerte en 2019 en su celda antes de enfrentar juicio.

Estos documentos incluyen referencias reiteradas a Hawking (cerca de 250 menciones) y varias imágenes vinculadas a un viaje que realizó en marzo de 2006. Ese año, según los registros, Hawking visitó la isla privada Little St. James, como parte de una conferencia académica financiada por Epstein, quien en ese entonces promovía su faceta filantrópica.

El evento fue organizado por la denominada Fundación Jeffrey Epstein y llevaba por título "Energía del espacio vacío que no es cero". Según se difundía en el sitio web de la fundación en aquella época, el encuentro reunió a 21 científicos con el objetivo de debatir temas de física teórica, además de compartir actividades recreativas en el retiro privado.

En una de las fotografías, Hawking aparece recostado sobre una reposera junto a dos mujeres en bikini (cuyas identidades fueron protegidas) mientras ellas sostienen cócteles tropicales. Aunque la escena parece corresponder a una isla caribeña, ni la fecha ni el contexto específico de la imagen fueron detallados en los documentos publicados.

Otra fotografía muestra al científico participando en una barbacoa, sentado en una mesa junto a otras personas.





En la tercera imagen, se le observa dentro de un submarino, mirando por la ventana la vida marina del archipiélago de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.





No existe evidencia de que Hawking haya participado en actividades delictivas ni haya enfrentado acusaciones formales en relación con los crímenes por los que Epstein fue investigado. Las fotografías corresponden a un evento académico y social en el que varios científicos invitados participaron, y las identidades de las personas que aparecen junto al físico no han sido confirmadas públicamente.

La aparición de las fotografías de Stephen Hawking en los archivos vinculados al caso Jeffrey Epstein impulsa el debate público sobre las conexiones y eventos celebrados en ese entorno, pero hasta ahora no establece ninguna acusación ni responsabilidad judicial contra el renombrado científico.