Suboficial PNP desaparece tras salir de su trabajo y cámaras apuntan a colega ahora bajo investigación

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La desaparición de la suboficial de segunda de la Policía Nacional de Perú (PNP), Marleni Martha Rucana Silvestre, ha generado conmoción en Huaraz y puesto bajo investigación a un miembro de la misma institución. La agente fue vista por última vez al mediodía del 21 de febrero de 2026, luego de salir de su centro de labores en el sector Paltay, en Huaraz.

Durante varios días no hubo información clara sobre su paradero. Sin embargo, el video de una cámara de seguridad cambió el rumbo del caso. Las imágenes muestran a la suboficial abordando una camioneta roja, una Ford Ranger de placa BJN906, que pertenece al suboficial José Enrique Villafán Arteaga.

El video que marcó un giro

Tras conocerse el registro, la Fiscalía inició diligencias más intensas. Cinco días después del reporte de desaparición, el suboficial fue detenido por la presunta comisión del delito de secuestro. La medida fue adoptada en medio del reclamo de la familia, que exigía mayor rapidez en las acciones.

La Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz confirmó que el investigado permanecerá detenido mientras avanzan las pesquisas. El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial una detención judicial por flagrancia por un plazo de quince días, argumentando gravedad del hecho y riesgo de obstaculización.

Según la investigación preliminar, el agente no habría informado a los familiares ni a sus superiores que la suboficial subió a su vehículo el día de la desaparición, omitiendo las investigaciones. Este detalle es considerado clave dentro del proceso.

Incautaciones y nueva hipótesis

En paralelo, la División de Investigación Criminal (Divincri) coordinó la ubicación e incautación de la Ford Ranger. El vehículo fue entregado por el hermano del detenido y trasladado para pericias técnicas. Además, se incautaron el celular del suboficial, documentos y equipos de cómputo.

Las autoridades también levantaron el secreto de las comunicaciones y aplicaron geolocalización al teléfono de la agente desaparecida. Todo esto busca reconstruir sus últimos movimientos y facilitar la investigación.

La familia ha cuestionado la demora en algunas diligencias, como el allanamiento del cuarto que alquilaba el investigado, que se realizó días después y se extendió por más de ocho horas. Hasta ahora, no hay información oficial sobre el paradero de Marleni.

El caso se mantiene en reserva, No se descarta la participación de otras personas ni posibles conflictos personales o laborales. Mientras el suboficial rinde declaración, la ciudad espera respuestas concretas sobre qué ocurrió con la joven agente.