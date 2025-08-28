Comerciantes rechazan visita de Dina Boluarte: "Las manos manchadas de sangre no son bienvenidas en Tacna"

28/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El presidente de la Junta de Propietarios del Mercado Grau, Alex Quinto, declaró que los más de 3,000 comerciantes que conforman el centro de abastos más importante de la región han expresado su rechazo ciudadano ante la posibilidad de que la presidenta Dina Boluarte llegue a Tacna en el marco de las festividades por la reincorporación.

"Nosotros entendemos que una persona con una aprobación, sobre todo en Tacna, del 1%, no puede venirse alegremente y pasearse con nuestra bandera, toda vez que la señora siempre ha sido recordada porque tiene las manos manchadas de asesinato de gente inocente en las protestas, las cuales hasta el día de hoy no logran justicia", expresó Quinto.

Recuerdos de criminalización

El dirigente recordó que tras las protestas en el sur, organizadas en rechazo a las muertes ocurridas en Puno y Juliaca, varios comerciantes del Mercado Grau y de otros centros de abasto fueron denunciados y calificados como "terroristas" pese a participar en marchas pacíficas. "No olvidamos que nosotros fuimos tratados como delincuentes, fuimos tratados como terroristas, lo cual no tiene nada que ver con la acción que nosotros", indicó.

Posible llegada presidencial

El dirigente sostuvo que hasta ahora no existe confirmación oficial sobre la llegada de Boluarte, aunque se sabe que recibió la invitación a las celebraciones. "La primera acción que tomamos fue emitir un comunicado en total rechazo de su presencia. Si en algún momento se concreta su visita, para nosotros será como si no hubiese venido. El Mercado Grau no olvida y se respeta", manifestó.

Agregó que los comerciantes mantendrán la calma durante los actos cívicos principales. "No vamos a manchar la procesión de la bandera con protestas. Hay momentos y escenarios para hacerlo. Pero nuestro rechazo ciudadano hacia la presidenta es contundente", aseguró.

Un mensaje de firmeza

Finalmente, Quinto hizo un llamado a la población a no olvidar lo ocurrido durante las protestas y a reflexionar en las próximas elecciones. "Tacna se respeta, el día de Tacna se celebra y lamentablemente hay algunas acciones que las autoridades toman a la ligera en representación de nosotros, cuando nosotros no olvidamos las acciones de la presidenta", concluyó.