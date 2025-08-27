Tumbes: Policía interviene bus con 30 extranjeros indocumentados rumbo a Lima

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Policía de Seguridad del Estado ejecutó un operativo en el distrito de La Cruz, provincia de Tumbes, que culminó con la intervención de un bus interprovincial de la empresa TCR. La unidad, identificada con la placa N°B4K, se dirigía hacia Lima y transportaba a 30 pasajeros extranjeros de nacionalidad colombiana y venezolana.

De acuerdo con las primeras diligencias, los pasajeros carecían de documentación que acreditara su ingreso legal al territorio peruano. Entre ellos se encontraban menores de edad, lo que incrementa la gravedad de la situación.

Chofer bajo investigación

El conductor del vehículo, identificado como Glener Andrés Hernández Hernández, también fue detenido durante la intervención. Según la Policía, el chofer no contaba con la licencia adecuada para conducir un bus de transporte interprovincial y portaba un documento de identidad que no le pertenecía.

Las autoridades sospechan que el conductor se habría prestado a la modalidad de tráfico ilícito de migrantes, delito tipificado dentro del ordenamiento jurídico peruano. El caso ya fue derivado a la Fiscalía para continuar con las investigaciones correspondientes.

Migración ilegal en la frontera con Ecuador

El operativo reveló nuevamente las rutas que utilizan las redes de tráfico de migrantes en la frontera norte. Según información policial, muchos extranjeros ingresan al país desde Ecuador a través del canal internacional y pasos no autorizados, mientras que otros logran cruzar el Puente Internacional de Aguas Verdes con ayuda de 'coyotes'.

Estas prácticas permiten evadir los controles migratorios formales ubicados en el Eje Vial, donde opera el Centro Binacional de Atención Fronteriza (CEBAF).

Investigación por tráfico ilícito de migrantes

La Policía indicó que los hechos se investigan bajo la figura legal del delito contra el orden migratorio, en la modalidad de tráfico ilícito de migrantes. Este delito no solo implica la responsabilidad de los facilitadores, sino también pone en riesgo la seguridad de quienes viajan en condiciones irregulares y muchas veces sin garantías mínimas de seguridad.

Contexto de la problemática migratoria

En los últimos años, Tumbes se ha convertido en una de las principales puertas de ingreso irregular de ciudadanos extranjeros, en su mayoría procedentes de Venezuela y Colombia.

Las autoridades han intensificado los operativos en carreteras y terminales, aunque la magnitud del fenómeno continúa siendo un reto para el Estado.

La intervención de este bus se suma a otros operativos de la Policía similares realizados en Tumbes, donde se han detectado decenas de casos de migrantes indocumentados que buscan llegar a Lima u otras ciudades del interior del país.