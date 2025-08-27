'Las ratas de Maynas': PNP desarticula banda criminal que se dedicaría a la venta de estupefacientes en Iquitos

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En un operativo conjunto, agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Iquitos, con apoyo de la Dirección de Inteligencia (Dirin), capturaron a dos presuntos integrantes de la organización delictiva 'Las Ratas de Maynas', sindicada de dedicarse al tráfico ilícito de drogas en Loreto.

La intervención se produjo en la avenida Prolongación Navarro-Cauper, distrito de San Juan Bautista, a la altura de la empresa Brunner.

Allí fueron detenidos Gilmar Junior Sandoval Pacaya (24), alias 'Malandrín', señalado como cabecilla de la banda, y Andrés Manuyama Sandi (26), alias 'Pacheco'.

Durante la acción policial se incautaron 15 paquetes tipo ladrillo que contenían aproximadamente 15 kilos de marihuana, los cuales eran transportados en un mototaxi.

Investigación en curso

En conferencia de prensa, el coronel PNP Carlos Alberto Chávez Bravo Abraham, jefe de la Región Policial Loreto, presentó los resultados del operativo y confirmó la participación de los agentes de la Comisaría 09 de Octubre y de la Dirincri en la captura.

Tras la intervención, los detenidos fueron trasladados a la Unidad Antidrogas de la Región Policial Loreto, donde permanecerán mientras duren las diligencias correspondientes.

El fiscal adjunto Nelson Facundo Silva, de la Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas, dispuso el inicio de las investigaciones de ley con el objetivo de determinar la responsabilidad de los intervenidos y verificar posibles antecedentes.

Plazo de la pesquisa

Los detenidos fueron trasladados por el presunto delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas. Se precisó que, según ley, los presuntos delincuentes tendrán 15 días para demostrar su inocencia mientras avanzan las pesquisas a cargo de la Policía y el Ministerio Público.

Fuentes policiales confirmaron que tanto alias 'Malandrín' como 'Pacheco' están vinculados a investigaciones previas por delitos similares, lo que refuerza la hipótesis de su relación con la banda 'Las Ratas de Maynas', quienes cayeron con más de 15 kilos de marihuana en su poder, por lo que tendrán que enfrentar la investigación por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas.

El operativo concluyó con la incautación de la droga y el mototaxi, que quedaron bajo custodia policial como parte de las pruebas del caso, tras la detención de los presuntos miembros de la banda criminal 'Las Ratas de Mayna', en Iquitos.