Extinguen cinco incendios forestales Áncash, Cusco, Huancavelica, Lima y Piura: 57 hectáreas fueron afectadas

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) confirmó la extinción de cinco incendios forestales reportados entre el 25 y 26 de agosto en los distritos de Independencia (Áncash), San Salvador (Cusco), Cocas (Huancavelica), Matucana (Lima) y Chulucanas (Piura).

Emergencias controladas

De acuerdo con su reporte oficial, de fecha 27 de agosto, la emergencia suscitada en la región Áncash fue controlada gracias al trabajo conjunto entre los miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y el personal del Gobierno local.

Por su parte, en el sector Occoruro, jurisdicción de San Salvador, hicieron lo propio los trabajadores del municipio distrital y pobladores de la zona. En tanto, en el anexo Tacna, distrito Cocas, dichas autoridades se encargaron de apagar el fuego.

Por otro lado, en el anexo Marachanca, distrito Matucana, personal de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huarochirí, así como moradores, se encargaron de sofocar el evento. Asimismo, en el centro poblado Belén, en Chulucanas, los trabajos de control y extinción fueron realizados por los bomberos y la autoridad edil.

Según información preliminar, estos incendios forestales causaron daños a 57 hectáreas de cobertura natural y 3.5 hectáreas de cultivos; sin embargo, no se han reportado daños a la vida y salud de las personas. Ante ello, las autoridades locales continúan con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).

Recomendaciones a tomar en cuenta

Ante la ocurrencia de nuevos incendios forestales, desde el INDECI recomiendan evitar fumar en bosques, pastizales o terrenos cubiertos de vegetación. Además, de no arrojar materiales inflamables como colillas de cigarros, fósforos o papeles encendidos al campo, y, lo más importante, no quemar de residuos vegetales, arbustos o basura.

Asimismo, es importante contar con un Plan Familiar de Emergencia, el cual tenga como soporte a familiares, amigos, vecinos, voluntarios u otros que puedan apoyar a las personas en condición de vulnerabilidad. Otra importante recomendación, es tener el mapa de evacuación de tu casa y zona donde vives, considerando una ruta de evacuación ante cualquier emergencia que pueda presentarse.

Ante cualquier incidente que pueda presentarse en tu localidad, es importante llamar de manera inmediata a la central 116 del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú o las autoridades locales del Gestión del Riesgo de Desastres (Defensa Civil).

Mientras llegan al lugar donde se reporta la emergencia, no olvides utilizar mascarilla y lentes de protección y evita apagar el fuego por cuenta propia si no conoces los procedimientos necesarios para hacerlo.

De esta manera, es importante seguir estas recomendaciones ante la ocurrencia de nuevos incendios forestales para salvaguardar tu salud y seguridad.