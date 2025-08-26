Apagón afecta a varias regiones del sur del Perú: Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno entre las más impactadas

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Durante la madrugada del martes 26 de agosto, un apagón de gran magnitud dejó sin servicio eléctrico a diversas provincias del sur del país.

Las regiones más afectadas fueron Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno, donde miles de usuarios reportaron la interrupción repentina del suministro de energía eléctrica.

El corte no fue exclusivo de una sola zona, sino que se produjo de manera simultánea en distintos puntos del sur, lo que generó preocupación en la ciudadanía y obligó a las empresas distribuidoras a coordinar acciones inmediatas para atender la contingencia.

De acuerdo a los reportes preliminares, la interrupción del servicio no estuvo vinculada directamente a fallas en las redes de distribución regionales, sino a factores externos que afectaron el sistema eléctrico interconectado en el ámbito nacional.

Electro Puno confirma corte externo y coordinación con COES

A través de un comunicado oficial, la empresa Electro Puno S.A.A. informó que el apagón registrado en Puno y en otras regiones del sur del país obedeció a causas ajenas al sistema de distribución de la compañía.

"Informamos que actualmente se registra un corte de energía no programado debido a factores externos al sistema de distribución de Electro Puno, el cual también se registra en otras regiones del sur del país", señaló la empresa.

La compañía distribuidora detalló que se encuentra en coordinación directa con el COES - Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional, entidad encargada de supervisar la operación del sistema eléctrico en todo el territorio.

El objetivo de estas coordinaciones es esclarecer las razones técnicas que provocaron el evento y garantizar un restablecimiento progresivo del servicio.

Electro Puno precisó, además, que su Centro de Control y equipos técnicos trabajan en las maniobras necesarias para normalizar el suministro eléctrico en el menor tiempo posible y bajo condiciones de seguridad.

Usuarios esperan restablecimiento del servicio

El apagón tomó por sorpresa a miles de familias, comercios y servicios esenciales en Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno. En varias ciudades, la suspensión de la energía afectó el alumbrado público, el funcionamiento de establecimientos y el transporte urbano en sectores donde el tráfico depende de semáforos eléctricos.

Si bien hasta el momento no se han precisado las causas exactas de la falla, la confirmación de que se trató de un evento externo al sistema de distribución local ha permitido descartar un problema interno de las empresas regionales.

La expectativa de los usuarios se centra ahora en la rapidez con la que el suministro pueda ser repuesto en su totalidad.

Finalmente, Electro Puno agradeció la comprensión y paciencia de la ciudadanía, comprometiéndose a brindar información actualizada a través de sus canales oficiales mientras duren los trabajos de restablecimiento.

El apagón en el sur del país pone de relieve la necesidad de contar con protocolos de respuesta eficientes frente a contingencias de gran escala en el sistema eléctrico nacional, a fin de minimizar los impactos en la vida cotidiana y en la actividad económica de las regiones afectadas.