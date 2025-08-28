¿Cuál es el precio del DÓLAR hoy en Perú? Conoce el tipo de cambio para este 28 de agosto del 2025

28/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Estar al tanto del precio de compra y venta del dólar en el Perú este jueves, 28 de agosto, es clave para quienes realizan operaciones en moneda extranjera. Si cuentas con ingresos, ahorros o deudas en dólares, conocer su valor actual y el tipo de cambio te ayudará a optimizar tus decisiones y proteger tus finanzas ante posibles variaciones del mercado.

¿Cuál es el precio del dólar en Perú este jueves?

El dólar es una moneda clave en la economía peruana, por lo que conocer su cotización diaria resulta fundamental. A continuación, te presentamos los precios de compra y venta de la divisa, según la información actualizada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) para este jueves:

Compra: 3.551

Venta: 3.558

Estos valores revelan una breve variación respecto al día de ayer, donde la compra del dólar era de S/3.530 y la venta correspondía a S/3.538. También puedes encontrar más información sobre el tipo de cambio interbancario, en el portal web del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que publica al final de cada día hábil un informe sobre el tipo de cambio en el país.

Tipo de cambio, compra y venta del dólar en Perú, según Sunat.

Tipo de cambio en bancos del país

Este jueves, 28 de agosto, el precio del dólar en Perú puede cambiar a lo largo del día, dependiendo de la oferta y demanda en bancos, casas de cambio y plataformas digitales. En ese marco, te revelamos el tipo de cambio de esta moneda estadounidense en las principales entidades bancarias en Perú:

BANCO COMPRA VENTA BCP 3.543 3.561 INTERBANK 3.505 3.600 BBVA 3.452 3.632 SCOTIABANK 3.530 3.572 BANCO DE LA NACIÓN 3.490 3.610 BANCO PICHINCHA 3.513 3.589

Por otro lado, según el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio del dólar Ocoña, también conocido como el 'dólar de la calle'; el que se compra y vende en el mercado paralelo, es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.530 | Venta S/ 3.555

¿Dónde consultar el precio del dólar?

Para realizar tus operaciones de cambio de manera confiable, se recomienda acudir a entidades reguladas y plataformas reconocidas, entre ellas:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS).

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Banco de la Nación (BN).

(BN). Medios económicos confiables como Bloomberg, Reuters.

Recuerda que el precio del dólar puede variar por diversos factores, entre ellos la política monetaria del BCRP, los flujos de inversión extranjera y la percepción de riesgo político en el país.

De esta manera, se reveló el valor del dólar y el tipo de cambio para la compra y venta en el Perú en la jornada de este jueves, 28 de agosto.