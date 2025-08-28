Edison Flores contó cómo vive su separación de Ana Siucho: "Estoy encontrando mi tranquilidad"

28/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Después de meses de silencio, Edison Flores se animó a hablar de lo que muchos esperaban. El 'Orejas' reveló cómo viene enfrentando su separación de Ana Siucho, un capítulo doloroso que no solo marcó su vida personal, sino también su rendimiento futbolístico.

Flores confiesa lo duro de su separación

Edison Flores, uno de los jugadores más queridos de Universitario de Deportes, sorprendió a todos al sentarse frente a las cámaras del programa digital Doble Punta.

Lejos de las declaraciones frías que suelen dar los futbolistas, esta vez Edison Flores dejó salir su lado más humano y habló sin rodeos de lo que significó su separación de Ana Siucho.

"No es fácil para nadie. Es para largo, esto es poco a poco, no es de ahora, ya viene tiempo ya. Yo estoy en mi pico para subir", confesó, dejando claro que el divorcio fue un golpe duro.

Según contó, la ruptura afectó tanto su vida personal como su rendimiento dentro de la cancha. La presión de la opinión pública y los comentarios en redes sociales hicieron que el tema se volviera aún más pesado.

"Somos futbolistas y estamos expuestos a la presión de la gente, quizás un poco más de presión", explicó el jugador de Universitario de Deportes.

Edison Flores buscó ayuda psicológica

El 'Orejas' reconoció que llegó un momento en que ya no podía separar su vida personal de la profesional. "A veces quieres separar tu vida personal de tu vida futbolística, pero llega un momento en que se junta todo entonces ahí empieza y un poco el problema", contó.

Esa mezcla lo llevó a perder confianza en sí mismo, a tal punto que buscó ayuda psicológica. "Con la ayuda externa que he venido teniendo eso se está yendo. Me siento bien, siento que estoy recuperando la confianza, tengo el piso como para yo estar bien", aseguró.

Flores también habló del peso de la exposición mediática. "La parte más difícil no saber controlarlo, familiar y futbolística son cosas diferentes que si te llevan a estar en un momento mal creo al final terminas reflejando eso", dijo.

Flores busca tranquilidad tras su divorcio

Durante la entrevista, el jugador crema contó que sus pensamientos llegaron a jugarle malas pasadas. "La mente piensa muchas cosas, sobre piensas muchas cosas y te juega bien o mal. A mí me ha tocado de las dos y ahora en estos momentos puedo decir que estoy encontrando mi tranquilidad, encontrando mi paz y eso es lo que yo quiero para mí", expresó.

Edison Flores dejó claro que la separación de Ana Siucho marcó una etapa difícil en su vida, pero también un proceso de aprendizaje. El futbolista aseguró que, tras varios meses de altibajos, hoy está dando pasos firmes para recuperar su tranquilidad.