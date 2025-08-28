César Sandoval: No defendemos a Dina Boluarte o a Nicanor Boluarte, defendemos la institucionalidad

28/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el ministro de Transporte y Comunicaciones, César Sandoval, rechazó que el Gobierno defienda a la presidenta Dina Boluarte o a su hermano Nicanor Boluarte y, en su lugar, aseguró que desde el Ejecutivo buscan proteger la "institucionalidad".

Sandoval sobre comunicado de PCM

Luego de que el Ministerio Público allanara por más de 10 horas la vivienda de Nicanor Boluarte en el marco del operativo Ícaro, en el marco de la apertura de una nueva carpeta fiscal en donde, según su defensa, solo es un tercer involucrado. Las investigaciones por el presunto favorecimiento a la minero 'El Dorado' serían contra el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.

Sandoval aseguró que "el objetivo no es el señor Nicanor Boluarte, el objetivo es la presidenta de la República", pues se buscaría socabar la institucionalidad. Además, cuestionó el caso, pues no encuentra ralación entre Santiváñez y el hermano de la mandataria.

"En un caso donde estarían involucrando al ministro de Justicia, y estoy seguro que va a aclarar ese caso, ¿Qué tiene que ver el señor Boluarte? El mensaje es directo contra la presidenta de la República", aseguró.

Tras lo sucedido la Presidencia del Consejo de Ministros publicó un comunicado donde se pronuncia sobre el allanamiento a la vivienda de Nicanor Boluarte y otros nueve inmuebles, el titular del MTC aseguró que no fue con el fin de defender al hermano de la presidenta Dina Boluarte.

"La presidenta representa la institucionalidad del más alto nivel de la función pública, entonces no es que estemos defendiendo a Dina Boluarte o a Nicanor Boluarte, estamos defendiendo la institucionalidad, se pone en juego el sistema democrático del país", explicó.

Agregó que como ministros tienen el deber de defender la institucionalidad, la democracia y el sistema del país "cuando esto se ve en juego por intereses y la instrumentalización política de un organizmo autónomo, no podemos quedarnos callados".

Sandoval propone reestructurar Fiscalía

Sandoval se pronunció respecto a su propuesta de resstructurar completamente el Ministerio Público, tras el allanamiento al domicilio de Nicanor Boluarte, estudio jurídico de Santiváñez y otros ocho inmuebles.

"Las principales autoridades que deben perseguir la verdad y deben actuar de manera independiente no cumplen, empiezan por no cumplir las leyes. Que ejemplo pueden dar a la sociedad peruana o con que autoridad pueden decidir la detención de tal o cual delincuente (...) si la principal autoridad no acata las normas", señaló.

Sostuvo que la solución para instrumentalización del Ministerio Público es reestructurar la institución para recuperarlo y anunció que propondrá la iniciativa ante el Ejecutivo. De esta manera señaló que la PCM y el Ejecutivo no defienden a Dina Boluarte ni a Nicanor Boluarte, sino a la institucionalidad.