Arequipa: Presidente Balcázar promete acelerar declaratorias de emergencia sin burocracia ante lluvias

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José María Balcázar llegó este miércoles a Arequipa, donde se han registrado severos daños y fallecimientos a causa de huaicos y deslizamientos. En reunión con autoridades locales, el mandatario aseguró que priorizará una respuesta rápida y técnica ante la emergencia.

"No necesito mucho tiempo para darle un giro a la situación"

Balcázar arribó a la región esta mañana junto a la premier Denisse Miralles y otros ministros de Estado. Por la tarde, sostuvo que la crisis climática que atraviesa el país debe ameritar la unión política, por lo que consideró fundamental el diálogo.

"Yo conozco la realidad, no necesito mucho tiempo para gobernar o para darle un giro a la situación del país. Esta crisis que estamos padeciendo nos tiene que llevar a unirnos. En este momento, no debemos tener ninguna diferencia política, y esa es mi forma de actuar, dialogar y mostrar soluciones", aseguró.

Durante el encuentro, Balcázar Zelada prometió acelerar la formalización de las declaratorias de emergencia y promover decretos legislativos que "vengan con su partida bajo el brazo", refiriéndose al presupuesto, a fin de que no queden sin efectuarse acciones concretas.

"Para eso se tiene que seguir un trámite rápido que nosotros vamos a acelerar y disponer que en todo estado de emergencia se eviten todo tipo de trámites burocráticos. Como magistrado y abogado sé que, en un estado de emergencia, todo lo que se pueda hacer está justificado", agregó.

En ese sentido, el mandatario indicó que su equipo técnico de ministros cuenta con la experiencia pertinente y que será necesario reunirse con gobernadores y asesores legales de los municipios, que brinden detalles sobre la situación de cada jurisdicción.

Además, el presidente Balcázar subrayó que no caben los discursos políticos en medio de un contexto de emergencia como el que atraviesan distintas regiones del Perú ante los desastres climáticos, y que llegó a Arequipa para atender rápida y técnicamente.

"No se trata de dirigirme a la prensa para hacer declaraciones políticas, porque estamos en estado de emergencia. He venido para atender, técnicamente, a Arequipa, y volveré pronto para evaluar el avance de este proceso de recuperación", finalizó.

Declaran estado de emergencia a 246 distritos de 14 regiones por peligro ante lluvias

El gobierno de Balcázar declaró en estado de emergencia por 60 días calendario a 246 distritos de 14 regiones del país ante el peligro inminente por intensas precipitaciones pluviales, con el objetivo de proteger la vida y la salud de la población, así como resguardar la infraestructura productiva y los servicios básicos.

La medida fue oficializada a través del Decreto Supremo N.º 025-2026-PCM, publicado en el boletín de normas extraordinarias del Diario Oficial El Peruano, la noche del martes 24 de febrero, tras la juramentación del nuevo Gabinete Ministerial que ahora lidera Denisse Miralles.