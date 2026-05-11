Escolares del colegio en Arequipa volverán hoy con vuelo humanitario desde Puno

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La incertidumbre que vivieron decenas de familias arequipeñas parece llegar a su fin. Los estudiantes del colegio Independencia Americana de Arequipa, que habían quedado varados en Bolivia durante su viaje escolar, retornarían hoy a la Ciudad Blanca en un vuelo humanitario desde Puno. La noticia fue confirmada por autoridades regionales y la Cancillería Peruana, dando alivio a quienes aguardaban respuestas concretas.

Los escolares viajaron con destino a participar en actividades culturales y deportivas, pero las complicaciones en las rutas terrestres por bloqueos de carreteras los dejaron atrapados en territorio boliviano. La falta de coordinación logística y los problemas con las conexiones provocaron que permanecieran varios días fuera de su itinerario, generando preocupación en sus familias.

El retorno a Arequipa

El plan de retorno contempla que los estudiantes partan desde La Paz (Bolivia) a Juliaca (Puno), desde donde se organizará el vuelo humanitario hacia Arequipa.

Autoridades educativas y representantes del Ministerio de Educación coordinaron el traslado, asegurando protocolos de seguridad y acompañamiento médico para los menores. Se espera que el arribo se produzca en horas de la tarde, en medio de un ambiente de expectativa y emoción.

📄Comunicado de Prensa 020-26: Cancillería concreta plan de retorno de connacionales varados con apoyo del Gobierno de Bolivia.



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Al igual que en otros casos recientes, personal de salud acompañará el retorno para supervisar el estado de los estudiantes y aplicar medidas preventivas frente al brote de sarampión que afecta la región sur. La vigilancia sanitaria busca asegurar que los menores lleguen en buen estado y sin complicaciones adicionales.

Estudiantes cusqueños más cerca a su hogar

Este episodio se suma al retorno de los alumnos del colegio de Ciencias del Cusco, quienes también quedaron varados en Bolivia y llegaron esta tarde a Puno en un vuelo humanitario otorgado por la Fuerza Aérea Boliviana y volverán a la ciudad imperial por vía terrestre.

En ese caso, los estudiantes participaron en actividades del bicentenario del colegio Pichincha y relataron cómo recibieron apoyo de ciudadanos bolivianos durante su estadía. La llegada a Juliaca fue celebrada con abrazos y un gran alivio por parte de padres y docentes, marcando un precedente de solidaridad y coordinación binacional.

El regreso de los escolares arequipeños y el antecedente cusqueño reflejan la fragilidad de la planificación en viajes estudiantiles, pero también la capacidad de respuesta de las autoridades cuando la presión social exige soluciones rápidas.

Ambos casos dejan una lección clara: la necesidad de reforzar protocolos de seguridad, salud y logística para que la experiencia educativa no se convierta en una travesía de incertidumbre.