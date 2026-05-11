Menores de edad que viajaron desde Cusco y quedaron varados en Bolivia llegan a Puno

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

A través de un enlace en vivo, se pudo presenciar la salida de los estudiantes del colegio de ciencias que se quedaron varados en Bolivia. Dichos menores de edad habían viajado desde Cusco y quedaron varados en el país extranjero por complicaciones con las rutas que se tomaron.

En el clip difundido por el corresponsal de Exitosa, se puede ver a todos los menores de edad que estaban el aeropuerto de Juliaca luego de tener percances con su vuelo que tenía destino

Imágenes de los menores de edad en el aeropuerto

Como parte del protocolo de resguardo, los docentes de la institución se encuentran avisando la situación de llegada a los padres de familia y apoderados de cada uno de los menores. Cabe resaltar que dichos estudiantes iban en camino a participar de las actividades del bicentenario del colegio Pichincha, pero por las circunstancias de las rutas, no pudieron llegar a su destino. Algunos de los grupos que integraban se encontraban deportistas, músicos, entre otros.

En medio de canticos, las autoridades a cargo de los menores y los estudiantes se dispusieron a abandonar el Aeropuerto Internacional Inca Manco Capac de Juliaca.

Varios de los escolares formaron colas para retirarse del establecimiento tras haber estado varados en Bolivia.

Asimismo, el personal de salud se encontraba esperando a los escolares para supervisar y realizar actividades de prevención en contra de los brotes de sarampión que viene presentando el sector las últimas semanas.

Los menores de edad contaron su experiencia frente a este problema

Según las declaraciones de los menores de edad, algunos de ellos mencionaron como tomaron esta travesía que tuvo inconvenientes en el trayecto. En un dialogo con Exitosa, el alumno de la institución, Matias Calancha comenta la situación que vivió al recibir atenciones gracias a la organización de las autoridades a cargo.

"Al comienzo fue una experiencia con miedo, pero apenas vimos la calidad de personas que había en La Paz, nos acogieron todos, el terminal principalmente nos dio un lugar donde quedarnos, las señoras nos dieron alimentación, desayunos, cenas y todo eso fue gracias a los profesores que se esforzaron", manifest´ó el escolar.

Además, la información brindada sirve para que los padre de familia mantengan la calma al saber los cuidados que se han tenido con los escolares en esta situación complicada.

Nota en desarrollo.