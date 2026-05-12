Pucallpa: 2400 cajas de cerveza que fueron robadas son halladas en local nocturno de Aguaytía

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) hallaron 2 mil 400 cajas de cerveza que fueron reportadas como robadas en la localidad de Aguaytía, en Pucallpa. Estas fueron encontradas en el interior de un local nocturno.

Hallan gran cantidad de cajas de cerveza en Aguaytía

De acuerdo a información policial, el reconocido empresario de Pucallpa y propietario del recinto no logró presentar documentación que acreditara la procedencia legal de los productos durante el desarrollo de la intervención afirmando que no realizó la compra a la misma empresa de las bebidas alcohólicas.

Tras ello, hasta el lugar de los hechos acudió su abogado, quien manifestó que su patrocinado habría sido engañado por personas de su entorno. Así lo manifestó en diálogo con la prensa.

"Como es empresario, hizo la compra de estas cajas de cerveza, las cuales son de dudosa procedencia. En un inicio mi patrocinado ha sido vilmente engañado por gente de su confianza", sostuvo el letrado.

Cabe señalar que, las pesquisas en torno a este caso también permitieron la intervención de una segunda persona que estaría implicada. Nos referimos al conductor del camión que trasladó hasta el negocio la gran cantidad de mercadería.

Además, según las autoridades el conductor del vehículo habría recibido 8 mil soles por trasladar las cervezas robadas. Al respecto, el camión logró ser identificado por las cámaras de seguridad que captaron el robo.

Un total de seis implicados en este caso

De igual forma, durante la diligencia de la PNP también fueron detenidos un estibador y el presunto encargado de oficializar la adquisición de la mercaderia ilícita. Hay que mencionar que, los efectivos policiales indicaron que son un total de seis personas las que se encuentran bajo investigación en este caso de robo y receptación.

Vale afirmar que las fuentes de la investigación señalan que este operativo representa un golpe fundamental contra aquellas mafias que se dedican al robo de carga pesada en las carreteras de la selva central. Tras ser detenidos, las seis personas pernanecen en la sede policial y dentro de las próximas 48 horas se definirá su situación legal.

Es así que, en la localidad de Aguaytía, en Pucallpa, en la región Ucayali, agentes de la Policía Nacional del Perú localizaron 2 mil 400 cajas de cerveza que fueron reportadas como robadas. Tras la intervención el propietario del local nocturno donde fue hallado el cargamento afirmó que no conocía la procedencia de esta y según su abogado fue engañado por gente de su entorno.