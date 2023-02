Cusco: Colegio en La Convención podría colapsar a pocos días del inicio de clases

21/02/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En entrevista con Exitosa, Ernesto Álvarez Umeres, director de la Institución Educativa 501458, ubicado en el centro poblado de Ivochote, provincia de La Convención, Cusco, manifestó su preocupación por el deterioro del centro educativo en mención a pocos días del inicio de clases.

"La infraestructura educativa fue construida hace años con dinero de los propios padres de familia, aquí no ha intervenido el Ministerio de Educación, y como vemos es de un material rústico, de madera, todo apolillado y está a punto de colapsar", declaró para nuestro medio.

"Aquí funciona el nivel inicial de 3 a 5 años con 20 estudiantes. Tenemos 50 alumnos en el nivel primario, del 1ero al 6to grado. Tres profesores en el nivel primario y uno en el nivel inicial", detalló.

En esa línea, indicó que se ha enviado documentos la Municipalidad Distrital de Echarati solicitando que puedan intervenir y darle mantenimiento al colegio.

"Hago un llamado al gobierno regional, el ingeniero Werner Salcedo, que pueda apoyarnos en infraestructura. De igual forma, al alcalde municipal de Echarati, Oswaldo Torres Cruz, que ya ordene a quien corresponda la inmediata intervención", mencionó.

Del mismo modo, aprovechó el espacio en Exitosa para pedir al ministro de Educación, Óscar Becerra, que a través del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) les doten aulas prefabricadas a fin de salvaguardar la integridad física de los alumnos y maestros.

Mencionó que la comunidad educativa no cuenta con agua ni desagüe, y mucho menos Internet, al igual que toda la comunidad en donde se encuentran a pesar de que está a 30 minutos del centro poblado de Ivochote. "No ha llegado la modernidad (...) estamos en el olvido total", aseveró.

"Hasta el momento, no han llegado los materiales educativas, tal vez por el tema de las paralizaciones, pero no es motivo que aún no haya llegado ni siquiera los programa de qali warma", denunció.