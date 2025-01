Cusco: Denuncian uso de local municipal como discoteca para trabajadores

16/01/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un oficina de la Municipalidad Provincial del Cusco fue convertida en un centro de fiestas por trabajadores del centro. Los involucrados fueron captados mientras tomaban bebidas alcohólicas y bailaban bajo un juego de luces como si de una discoteca se tratase.

Un grupo de trabajadores municipales fueron descubiertos mientras realizaban una fiesta ubicada en su centro laboral. Un hecho irónico, pues durante los últimos días del mes de diciembre la gestión municipal se encontraba en plena clausura de varias discotecas en la ciudad.

El uso de las instalaciones de la Municipalidad de Cusco para celebraciones fue expuesto por la filtración de un video a través de las redes sociales. Los colaboradores pertenecían al área de Fiscalización y Orientación. El material audiovisual muestra claramente como consumían bebidas alcohólicas, bailaban y escuchaban música con volumen alto.

Según información de la directora de la Oficina General de Administración del ayuntamiento, Yenifer Cárdenas, las imágenes y videos ocurrieron el mes pasado, más específicamente entre el 28 y 30 de diciembre. Cinco trabajadores fueron identificados y separados de sus labores.

La municipalidad encargada de la región de Cusco comunicó que los involucrados que pertenecían a las oficinas del establecimiento serán sometidos a los procedimientos administrativos que les corresponden y responderán a la Ley Disciplinaria.

Los cincos empleados municipales aprovecharon el horario nocturno de sus funciones para armar una fiesta en plena oficina. Según las imágenes, se aprecia como los implicados aprovecharon la ausencia de sus colegas para consumir bebidas alcohólicas y ponerse a bailar como si de una discoteca se tratase.

El alcalde de Cusco, Luis Pantoja, confirmó que los cinco oficinistas que pertenecen a su gestión son los responsables del mal uso que se le dio a una de las instalaciones gubernamentales. Además de usar los equipos de la oficina para reproducir música a alto volumen.

No obstante, el regidor de la Ciudad imperial no compartió la identidad de los culpables y solo informó que los implicados han sido separados de sus funciones, por lo que ya no formarán parte de la entidad municipal como trabajadores.

Es así como una oficina perteneciente a la Municipalidad Regional del Cusco fue convertida en una pequeña discoteca, donde un grupo de trabajadores se dedicaba a celebrar fiestas durante el transcurso de su horario laboral.