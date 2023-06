Cusco: ¡Indignante! Mujer es acusada de robar más de S/5 millones con estafa de departamentos

En diálogo con Exitosa, la señora Pilar de Porcel ha acusado a María Cristina de estafar a numerosas familias de Cusco y Quillabamba mediante un engañoso esquema de venta de modernos departamentos a cambio de altas sumas de dinero. Según la denunciante, la mujer habría ofrecido propiedades que ya tenían dueños legítimos, sumiendo a las víctimas en una situación de indignación y desesperación.

Pilar de Porcel expresó su profundo descontento: "Muchas familias estamos indignadas. Actualmente yo ya estoy con una orden de alejamiento porque la dueña me ha indicado que la acusada María Cristina le había alquilado el departamento, indicando que va a vivir su familiar, pero ella lo ha publicado el aviso indicando que su departamento en anticresis, y uno confía como cusqueños que somos. ¿Quién iba a pensar que en esta ciudad iba a haber esto? Una ciudad tan linda, tan armoniosa".

El modus operandi de la estafa implicaba que María Cristina publicaba anuncios de departamentos en Facebook a precios accesibles en la modalidad de anticresis. Pilar de Porcel relató su experiencia: "El aviso del departamento apareció en Facebook, yo vivo en la parte de Marca Valle, ahí es donde puse el aviso, con una suma accesible en anticresis".

"Uno se contacta con esta señora María Cristina, te lleva al departamento, te hace ver el departamento. En mi caso subimos al departamento, nos dijo que este departamento era suyo y que no estaba inscrito en registros porque tenía muchas propiedades, pero nos iba a dar de garantía su hotel. Actualmente no estaba inscrito porque había problemas, así que todavía no lo quería inscribir", agregó.

Además de las acusaciones contra María Cristina, Pilar de Porcel también señaló al abogado de la estafadora, Luis Carlos Farfán Rodríguez, quien aparentemente también participó en el engaño. Según la denunciante, el profesional preparó un contrato privado y ella entregó el dinero en efectivo, ya que la presunta estafadora no aceptaba depósitos.

El descubrimiento de la estafa se produjo cuando la verdadera dueña del departamento se presentó a Pilar de Porcel y le informó que los alquileres no habían sido pagados.

Pilar de Porcel, creyendo que tenía un contrato legítimo de anticresis, se sorprendió ante esta revelación. "Señora, yo he hecho un contrato de anticresis por dos años. Este diciembre de 2023 se vence y yo lo hice con la señora María Cristina, que es la dueña de este departamento", le respondió. Sin embargo, la verdadera propietaria negó haber autorizado cualquier contrato de anticresis y la acusó de ser cómplice de la estafa.

La situación de Pilar de Porcel es desesperante, ya que adquirió una deuda considerable para acceder al supuesto contrato de anticresis. La estafa no solo ha afectado su estabilidad financiera, sino que también ha dejado un profundo sentimiento de traición.

"Yo no tengo plata, yo para poder acceder a este anticresis me he prestado plata del banco y estoy pagando actualmente casi la mitad de mi sueldo. Me descuentan y estoy pagando una suma que tal vez nunca la voy a ver. Tengo por años esta deuda, casi cinco a seis años que tengo que pagar esta suma de 50,000 soles", confesó con angustia.