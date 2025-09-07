Cusco: Ruta Machupicchu Pueblo - Llaqta de Machupicchu se queda sin transporte público desde este domingo 7 de septiembre

07/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Desde este domingo 7 de septiembre, la ruta Machupicchu Pueblo - Llaqta de Machupicchu queda sin vehículos para el transporte de pobladores y turistas, puesto que, su concesión que los ligaba con la Municipalidad Provincial de Urubamba quedó sin efecto.

A través de un comunicado difundo el sábado 6 de septiembre, la empresa CONSETTUR MACHUPICCHU S.A.C. informó que su contrato de concesión caducó hace 48 horas, imposibilitándoles seguir el servicio. Además, acusan al Gobierno provincial, ya que refieren que el 15 de agosto último presentaron una solicitud de ampliación hasta que la entidad convoque a un nuevo proceso de licitación para la ruta.

Suspenden operaciones por atentado a una de sus unidades

(Noticia en desarrollo...)