César Campos: "No esperemos que Colombia tome el Putumayo y no hubiera forma de como responder"

Frente al nuevo atentado hacia la soberanía nacional por parte de Colombia, el alcalde provincial de Putumayo, César Campos Asenjo, hizo un llamado urgente al Gobierno para que haya una mayor presencia del Estado y recursos para atender las carencias que adolece su jurisdicción.

La invocación de la autoridad se debe porque en la mañana del domingo 7 de septiembre, una bandera colombiana fue izada en la comunidad "Tres Fronteras", repitiendo el mismo modus operandi llevado a cabo en la Isla Santa Rosa, a inicios de agosto último.

No pueden identificar a los responsables por falta de energía eléctrica en la zona

En entrevista con Exitosa Noticias, el burgomaestre no solo lamentó la nueva intromisión colombiana a la soberanía y pacificación nacional, también denunció que no pueden identificar a los responsables de esta afrenta debido a la ausencia de energía eléctrica en la zona.

"El Perú tiene totalmente abandono sus fronteras, ¿Cómo tu puedes cuidar si no tienes ni quisiera luz? O sea, no puedes identificar a estas personas y si tú, quizá por ahí con tu linterna, como no hay seguridad, ellos (colombianos) amedrentan contra la persona que les está alumbrando", denunció.

Ante esta situación de alta complejidad en la zona, Campos Asenjo recordó el compromiso asumido por el primer ministro, Eduardo Arana, quien le aseguró la creación de una Comisión Multisectorial en favor del Putumayo, para que, a través de la misma, se le asigne mayor presupuesto y así no solo atender las necesidades de las instituciones y mejorar la calidad de vida de sus pobladores, también para estar más preparados ante una nueva invasión colombiana y no dejar que los fronterizos tomen esta zona de nuestra patria.

