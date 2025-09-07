Ayacucho: 446 kilos de cocaína camuflados en camión fueron incautados por la PNP

07/09/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Un vehículo de carga fue intervenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) en Ayacucho donde se encontraron ladrillos compactos de cocaína que estaban siendo trasladados hacia Huamanga.

Efectivos policiales de la PNP en trabajo conjunto con la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas sede Ayna San Francisco lograron la incautación de droga cuando estaba siendo trasladado en la tolva de un camión en Ayacucho.

Los agentes incautaron 446 kilos de alcaloide cocaína distribuidos en ladrillos bajo la etiqueta 'Hugo Boss', sello de una organización criminal que ya se encuentra en investigación bajo la policía.

En el operativo, los agentes policiales inspeccionaron el vehículo en el puente Tutumbaru a la altura del puesto de control de Machete en la zona del VRAEM (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro). El camión se dirigía desde el distrito de Kimbiri, provincia de La Convención, en carretera hacia la provincia de Huamanga.

Un hombre de 40 años de edad quedó detenido en la intervención y fue trasladado hacia la Dirandro (División de Inteligencia de la Dirección Antidrogas PNP) junto al cargamento del estupefaciente para continuar con las investigaciones.

Detalles de la intervención policial en Ayacucho

Efectivos policiales identificaron el camión con la placa de rodaje BRG-832 en su trayecto desde Kimbiri hacia Huamanga. Al ingresar al vehículo, se procedió a la perforación con ayuda de un taladro de parte de la tolva. En el orificio se introdujo un pulzón metálico que arrojó una sustancia blanquecina. Posterior a ello se realizó la prueba de campo que arrojó un resultado positivo para alcaloide de cocaína de alta pureza.

Los ladrillos de cocaína se encontraban embaladas con bolsas de rafia dentro de la tolva del volquete, con reciente pintura y soldadura, que llamó la atención de los efectivos policiales. Durante la intervención, al hombre se le encontró tres teléfonos celulares y dinero en efectivo que quedó bajo custodia. Las investigaciones policiales continúan para determinar con la organización criminal que gestiona el movimiento de este cargamento.

Según el medio mexicano La Jornada, el precio del kilogramo de cocaína sube 26 veces una vez que ingresa a Estados Unidos donde indica el alza de este estupefaciente con el paso de los años.

"Mientras un kilo del alcaloide en el mercado ilícito de Estados Unidos rondó 30 mil dólares, y en 2024 fue de entre 48 mil y 50 mil dólares"

La reciente carga de 446 kilos de alcaloide de cocaína demuestra el millonario negocio del tráfico ilícito de drogas. El trabajo conjunto de la PNP junto con la Fiscalía logró una importante carga de este estupefaciente contribuyendo a la lucha del narcotráfico en el país y el mundo.