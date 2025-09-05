Extinguen tres incendios forestales Apurímac, Cajamarca y Madre de Dios: 30 hectáreas de vegetación fueron afectadas

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) confirmó la extinción de tres incendios forestales reportados entre el 1 y 4 de setiembre en los distritos de Tambopata (Madre de Dios), Sucre (Cajamarca) y Tambobamba (Apurímac).

Emergencias controladas

De acuerdo con su reporte oficial, de fecha 5 de septiembre, la emergencia originada en la región Madre de Dios fue sofocada por la Compañía de Bomberos N° 70 de Madre de Dios. Del mismo modo, las autoridades locales continúan con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).

Asimismo, las condiciones meteorológicas hicieron lo propio en Cajamarca, donde el fuego consumió dos hectáreas de cobertura natural; en tanto que, en Apurímac, participaron de dichas acciones el personal edil y pobladores locales. No obstante, la EDAN de Tambobamba arrojó 30 hectáreas de vegetación destruida.

Vale mencionar que, desde el INDECI también han reportado, que fueron extinguidos en su totalidad dos eventos similares se encontraban controlados en las jurisdicciones de Independencia y Santo Toribio, en la región Áncash. Sin embargo, en esta última localidad, el EDAN tuvo como resultado la destrucción de 20 hectáreas de cobertura destruida, no reportándose daños a la vida y salud de las personas, en ambos casos.

Recomendaciones a tomar en cuenta

Desde el INDECI recomiendan evitar fumar en bosques, pastizales o terrenos cubiertos de vegetación. Además, de no arrojar materiales inflamables como colillas de cigarros, fósforos o papeles encendidos al campo, y, lo más importante, no quemar residuos vegetales, arbustos o basura.

Asimismo, es importante contar con un Plan Familiar de Emergencia, el cual tenga como soporte a familiares, amigos, vecinos, voluntarios u otros que puedan apoyar a las personas en condición de vulnerabilidad. Otra importante recomendación, es tener el mapa de evacuación de tu casa y zona donde vives, considerando una ruta de evacuación ante cualquier emergencia que pueda presentarse.

Ante cualquier incidente que pueda presentarse en tu localidad, es importante llamar de manera inmediata a la central 116 del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú o las autoridades locales del Gestión del Riesgo de Desastres (Defensa Civil).

Mientras llegan al lugar donde se reporta la emergencia, no olvides utilizar mascarilla y lentes de protección y evita apagar el fuego por cuenta propia si no conoces los procedimientos necesarios para hacerlo.

De esta manera, es importante seguir estas recomendaciones ante la ocurrencia de nuevos incendios forestales para salvaguardar tu salud y seguridad.