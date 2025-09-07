¡HOY! Italia vs Turquía se enfrentan en la final del Mundial Femenino de Vóley 2025: Míralo aquí EN VIVO

07/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Las selecciones de voleibol femenino de Italia y Turquía están a un paso de coronarse con en primer puesto en la Mundial Femenino de Vóley 2025. Partido se jugará en el Estadio Cubierto Huamark, en Bangkok, Tailandia.

Italia vs Turquía: Partido final del Mundial Femenino de Vóley 2025

El partido final entre Italia y Turquía está programado para las 07:30 a.m. (hora peruana) de este domingo 7 de setiembre. Ambos equipos llegan a esta etapa tras haber jugado energizantes partidos con los equipos más preparados del mundo.

Por un lado, Italia, las actuales campeonas olímpicas buscaran su revancha por el primer lugar, tras quedar en segundo puesto en 2018. El equipo liderado por Julio Velasco cuenta con un récord de victorias invictas tras vencer a Eslovaquia, Cuba y Bélgica en la fase de grupos.

Luego, venció a Alemania, Polonia y Brasil en octavos de final, cuartos de final y semifinales, respectivamente. Ahora, las italianas buscan alzar la copa, tras 23 años después de lograr su primer y único título mundial.

Por el lado de Turquía, una de las grandes revelaciones del torneo, esta al mando de Daniele Santarelli, entrenadora que ha logrado alcanzar la victoria en diferentes ligas italianas como el Scudetto, la Copa de Italia, la Supercopa de Italia, el Mundial de Clubes y la Liga de Campeones liderando el equipo Imoco Conegliano.

Conoce dónde ver EN VIVO la final entre Italia y Turquía

El partido definitorio del Campeonato Mundial de Voleibol Femenino de 2025 se jugará durante la mañana de este domingo, a las 07:30 a.m. hora peruana, 14:30 p.m. hora de Italia y 15:30 p.m. hora de Turquía. La disputa se juega en la ciudad de Bangkok, en Turquía.

El partido estará disponible para Perú a través del canal Latina Televisión en señal abierta y alta definición (canal 702). Además, anunciaron el partido a través de su página web y aplicativo móvil. Para el resto de Latinoamérica, se podrá ver a través de DirecTV Sports que ha transmitido todos los enfrentamientos de vóley.

🔥 ¡MAÑANA VIVE LA GRAN FINAL! 🏐✨ #Turquía VS #Italia se enfrentan en un partidazo de infarto en el Mundial de Vóley Femenino 2025 - Tailandia. 🔥 ¿QUIÉN LEVANTARÁ LA COPA? Descúbrelo desde MAÑANA a las 7:25 a. m., en exclusiva y GRATIS por Latina Televisión, web y app. pic.twitter.com/7VITh68wZR — Latina.pe (@Latina_pe) September 6, 2025

Italia busca alzar por segunda vez la copa mundial del Campeonato Mundial de Voleibol Femenino de 2025 y el quipo revelación de Turquía dará la pelea por coronarse con el máximo reconocimiento de este deporte.

Disfruta de este partido del más alto nivel mundial a partir de las 07:25 a.m. hora peruana, a través del canal peruano y otras plataformas con esta emocionante final.