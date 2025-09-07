¡Hasta -18°C! Advierten descenso de la temperatura en la sierra centro y sur para las próximas 48 horas

07/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió el descenso de la temperatura en nueve regiones del Perú para las próximas 48 horas. A continuación, te contamos los detalles para que puedas tomar todas tus precauciones.

¿Dónde se reportará el fenómeno climatológico?

De acuerdo con la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se espera que se este fenómeno climatológico se haga presente entre la medianoche del lunes 8 de septiembre y las 11:59 p. m. del día siguiente.

Según el Aviso Meteorológico N.° 314 del Senamhi, de fecha 6 de septiembre, el descenso de la temperatura se registrará en las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Moquegua, Puno y Tacna.

En ese sentido, la afectación a la temperatura nocturna, de ligera a moderada intensidad, en la sierra centro y sur, provocará ráfagas de viento con velocidades próximas a los 35 km/h, escasa nubosidad e incremento de la temperatura diurna.

Asimismo, se prevén temperaturas mínimas cercanas a los -6°C , en localidades ubicadas sobre los 3 200 m s. n. m., en la sierra centro, y valores próximos a los -18°C en zonas por encima de los 4 000 m s. n. m. en la sierra sur.

Si bien es cierto que estos fenómenos meteorológicos son normales en estas regiones, es importante mantenerse al corriente del desarrollo de la situación meteorológica. Desde el Senamhi recomiendan a la población de los departamentos alertados a ser prudentes si realizan actividades al aire libre, puesto que, podrían generarles riesgos por el mal tiempo. Además, reforzar los techos y las ventanas, asimismo, informar sobre postes y árboles inclinados en la vía pública a sus respectivas autoridades.

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población proteger implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus respectivas comunidades.