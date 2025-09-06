Indignación en Trujillo: Ciudadanos increpan y lanzan huevos al alcalde de La Esperanza en protesta por inseguridad

06/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El clima de tensión por la inseguridad en Trujillo llegó a su punto más alto cuando el alcalde de La Esperanza, Wilmer Sánchez, fue increpado por un grupo de vecinos y taxistas en la Plaza de Armas.

El incidente ocurrió luego de que la autoridad edil participara en una conferencia de prensa junto al gobernador regional, César Acuña, donde se informó sobre el atentado con explosivos que estremeció a la urbanización Las Quintanas, a solo cuadras del Centro Histórico.

La protesta ciudadana se desató en medio de reclamos por la falta de medidas efectivas para frenar la delincuencia. Durante la confrontación, un hombre lanzó un huevo a la cabeza del alcalde, lo que intensificó el malestar en la zona. El hecho ocurrió mientras Sánchez intentaba subir a su vehículo, tras escuchar gritos de indignación de los manifestantes.

🚨#LALIBERTAD| Ciudadano le tira un huevo a Wilmer Sánchez, alcalde del distrito La Esperanza, en Trujillo. Sánchez es cercano a César Acuña y se presentó hoy con él a dar una conferencia de prensa para rechazar el atentado con dinamita de anoche y exigir que haya medidas... pic.twitter.com/nq0PFwqqWU — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) September 5, 2025

Policía interviene tras agresión

De acuerdo con imágenes registradas por los presentes, los asistentes increpaban al alcalde con frases de descontento, cuestionando su respuesta frente a la violencia que aqueja a la ciudad.

El proyectil impactó en el saco de la autoridad edil, generando un forcejeo momentáneo. De inmediato, agentes de la Policía Nacional intervinieron para detener al ciudadano que había realizado el ataque.

La situación generó un debate entre los manifestantes, quienes exigieron que no se detuviera al agresor. En medio de la tensión, el burgomaestre calificó lo ocurrido como "una falta de respeto" antes de abandonar el lugar. El episodio dejó en evidencia la creciente desconfianza y frustración de los vecinos frente a las autoridades locales.

Explosivos en Las Quintanas: el trasfondo de la protesta

La molestia de la población tiene un trasfondo claro: un atentado con explosivos ocurrido en la urbanización Las Quintanas, que afectó varias viviendas y generó temor en la zona.

La Subgerencia de Defensa Civil del Gobierno Regional de La Libertad confirmó los daños estructurales, mientras que el Ministerio del Interior informó sobre la captura de tres presuntos responsables.

Entre los detenidos se encuentran Nilton Isaías Ravello Ramos (19), Everet Emilio Quintero Monasteridos (32) y Fabrizio Manuel Leitón Gutiérrez (22). Según las investigaciones, los tres pertenecerían a la organización criminal Los Cachacos del Padrino, una facción del conocido clan delictivo Los Pulpos, que mantiene en zozobra a los trujillanos.

Este panorama de violencia ha incrementado la presión sobre las autoridades locales y regionales, que enfrentan un clamor ciudadano cada vez más intenso para aplicar estrategias firmes contra la delincuencia y el crimen organizado. El incidente con el alcalde de La Esperanza simboliza la desesperación de una población que exige respuestas inmediatas.