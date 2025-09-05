Penal de Cajamarca colapsó por hacinamiento: "Se necesita una mesa de diálogo sincera, a nivel de todas las regiones"

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En comunicación con Exitosa, el abogado penalista, Ronald Bautista Sánchez, se refirió al colapso del penal de Cajamarca por hacinamiento. Según señaló, el Gobierno debe realizar una mesa de diálogo de forma "sincera" a nivel nacional, para tratar el tema de los establecimiento penitenciarios y sus problemas.

Hacinamiento total bordea más de 2400 internos

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el letrado cuestionó los problemas que existen para que no se avance con el proceso de ampliación en dicho penal. Según indicó, el tema de los establecimientos penitenciarios a nivel nacional tienen componentes en torno a temas burocráticos, corrupción.

"Yo creo que se necesita una mesa de diálogo sincera, una mesa de diálogo incluso a nivel de todos los departamentos del país porque lamentablemente, los establecimiento penitenciarios tienen problemas muy fuertes", dijo a nuestro medio.

De tal modo, Bautista indicó que claramente no existe una política de Estado por parte del propio Gobierno, con relación a un análisis multidimensional de cómo deberían ser los establecimientos penitenciarios en todo el país. Según indicó, el penal de Cajamarca existe un hacinamiento total en donde se bordean más de 2400 internos.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el abogado penalista, Ronald Bautista, se refirió al colapso del penal de Cajamarca por hacinamiento y señaló que el incremento de la inseguridad ciudadana está conectado a internos de dicho establecimiento penitenciario.



📻 95.5... pic.twitter.com/TIqpSU9AH2 — Exitosa Noticias (@exitosape) September 5, 2025

Pobladores piden reubicar penal de Cajamarca

En tal sentido, precisó que hay una alto probabilidad de que el aumento de inseguridad ciudadana en la referida región, se encuentre conectado con reos dentro del establecimiento penitenciario de Cajamarca. Es así que, a raíz de esta idea, los propios pobladores han exigido la reubicación del penal.

Según indicó el abogado, ante este desesperado pedido, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) y autoridades del gobierno regional y local, han realizado "esfuerzos" para que exista otro terreno para la reubicación. "Esperemos que se hagan todas las gestiones correspondientes, pero vemos que con este Gobierno, lamentablemente creo que se quedará como una promesa", indicó.

"Existe mucha demagogia por parte del Ejecutivo porque en la actualidad, frente a una crisis de los establecimientos penitenciarios, la inseguridad ciudadana, se ponen en el tapete por ejemplo, la creación del penal 'El Frontón'", refirió. Respecto a este proyecto impulsado por el propio Gobierno, Ronald Bautista consideró que no se podrá concretar la construcción de dicho penal debido a los serios problemas en el tema de financiamientos, expedientes técnicos y demás.

De esta manera, el abogado penalista, Ronald Bautista, se pronunció ante el colapso del penal de Cajamarca por hacinamiento y señaló que el incremento de la inseguridad ciudadana está conectado a internos de dicho establecimiento penitenciario, por lo que los pobladores exigen la reubicación del penal.