Desolación en Puno: Abuelitos sobreviven en condiciones infrahumanas junto a tres hijos con problemas mentales

Un dramático caso de abandono salió a la luz en el distrito de Pucará, sector Llallahua, provincia de Lampa (Puno), luego de que el ciudadano César Yanarico difundiera un video que evidenció la situación crítica de una familia.

En una vivienda de adobe, sin techo ni puertas, sobrevivían dos ancianos junto a sus tres hijos adultos con problemas de salud mental, sin acceso a alimentos, camas ni atención médica.

Las imágenes, que rápidamente generaron conmoción, mostraron a uno de los hijos atado de los pies con una soga, medida desesperada adoptada por los padres para evitar que lastime a otras personas.

Los otros dos también presentan discapacidad y requieren asistencia permanente, lo que profundizaba la vulnerabilidad de la familia.

El hallazgo reveló una situación insostenible: los padres ancianos trataban de sostener a la familia sin apoyo externo, en medio de temperaturas bajas y sin recursos para garantizar la subsistencia.

Intervención inmediata de las autoridades sanitarias

Tras la denuncia, la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Puno activó un equipo del Centro de Salud Mental Comunitario Allin Kausay de la Red de Salud Melgar, integrado por médico, enfermera, psicóloga y trabajadora social. El grupo se trasladó hasta la comunidad de Colquehawa para evaluar a la familia y brindar atención urgente.

Durante la evaluación se detectaron signos de desnutrición y graves complicaciones de salud física y mental en todos los miembros.

Ante esta situación, los adultos y sus hijos fueron referidos al Hospital San Juan de Dios de Ayaviri y, posteriormente, al Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca, donde recibieron tratamiento especializado.

El director regional de salud, Freddy Velásquez Angles, aseguró que la familia recibirá atención prioritaria: "Nuestro compromiso es garantizar el acceso oportuno a cuidados médicos y psicológicos, así como a los tratamientos que requieren para mejorar su calidad de vida".

Por su parte, la psicóloga Doris Quispe Masías, jefa del Centro de Salud Mental Comunitario Allin Kausay, precisó que la intervención era inmediata ante los riesgos detectados.

Asimismo, el coordinador regional de Salud Mental, Manuel Jesús Rodrigues Cáceres, explicó que los pacientes continuarán su tratamiento en los centros comunitarios de la región bajo un modelo de acompañamiento y rehabilitación.

Apoyo social y seguimiento desde Pensión 65

La situación de los adultos mayores, identificados como Pedro Juan Jara Arapa y Ana María Quispe de Jara, también motivó la respuesta de Pensión 65, programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

La entidad aclaró que ambos son beneficiarios y reciben cada dos meses la subvención de S/350. Don Juan accede al programa desde 2018 y su esposa desde 2022, cumpliendo con el último cobro del bimestre julio-agosto a través de su tarjeta del Banco de la Nación.

Tras conocerse la denuncia, la Unidad Territorial de Puno realizó una visita de verificación y coordinó acciones conjuntas con la DIRESA. Gracias a ello, los adultos mayores fueron atendidos en el hospital de Ayaviri, mientras que sus hijos ingresaron a los servicios de salud mental del distrito.

La DIRESA Puno reafirmó su compromiso de garantizar asistencia médica y apoyo social continuo para esta familia de ancianos con sus tres hijos con problemas mentales en Puno, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida y asegurar su bienestar en el futuro.