Congreso admite a trámite denuncia constitucional contra Pedro Castillo Terrones y dos exministros

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por la congresista Lady Camones Soriano, logró admitir a trámite acusación constitucional de la Fiscalía de la Nación contra Pedro Castillo y los exministros Geiner Alvarado López y Félix Chero durante el mandato del expresidente.

La Denuncia Constitucional 588, interpuesta por la fiscal de la nación, Delia Espinoza Valenzuela fue admitida a trámite luego que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales escuche el informe de calificación de la referida denuncia. La decisión fue tomada con seis votos a favor, dos en contra y dos abstenciones.

La acusación hecha por la Fiscal de la Nación está dirigida contra el expresidente Pedro Castillo Terrones, y los exministros Geiner Alvarado López y Félix Chero Medina, por la posible comisión de los delitos en contra de la administración pública en la figura de cohecho pasivo propio y cohecho impropio.

En la denuncia presentada se indica que los hechos de presunta corrupción en contra de la administración pública habrían sucedido dentro del gabinete del expresidente durante el 2021 y 2022.

Exministros investigados

En el caso del exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú, Geiner Alvarado López, se le atribuye haber entregado y recibido dinero del exmandatario para favorecer a diversos personajes como es el caso de Sada Goray, dueña de la empresa Marka Group.

Este presunto acto de cohecho se habría dado con la exigencia de un pago de la empresaria ofreciendo un puesto en el directorio del programa estatal MI VIVIENDA. Además, se atribuye a Alvarado López la irregular asignación de 376 millones de soles a favor de la compañía. Otros de los presuntos hechos de corrupción

El caso del ex Ministro de Justicia y Derechos Humanos del Perú, Félix Chero Medina, se le imputa haber recibido solicitado y dinero por el nombramiento de la Superintendencia de Registros Públicos (SUNARP) a favor de Luis Longaray, recomendado por Goray.

Ahora, con admisión de la denuncia interpuesta por la Fiscal de la Nación, se acepta para ser evaluada y darle el proceso correspondiente dentro del Congreso de la República.